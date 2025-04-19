报价部分
DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo

21.51 USD 0.13 (0.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFP汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点21.49和高点21.58进行交易。

关注Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFP股票今天的价格是多少？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo股票今天的定价为21.51。它在21.49 - 21.58范围内交易，昨天的收盘价为21.64，交易量达到48。DFP的实时价格图表显示了这些更新。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo股票是否支付股息？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo目前的价值为21.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.65%和USD。实时查看图表以跟踪DFP走势。

如何购买DFP股票？

您可以以21.51的当前价格购买Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo股票。订单通常设置在21.51或21.81附近，而48和-0.19%显示市场活动。立即关注DFP的实时图表更新。

如何投资DFP股票？

投资Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo需要考虑年度范围18.20 - 22.09和当前价格21.51。许多人在以21.51或21.81下订单之前，会比较-0.65%和。实时查看DFP价格图表，了解每日变化。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc的最高价格是22.09。在18.20 - 22.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo的绩效。

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc股票的最低价格是多少？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc（DFP）的最低价格为18.20。将其与当前的21.51和18.20 - 22.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFP股票是什么时候拆分的？

Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.64和5.65%中可见。

日范围
21.49 21.58
年范围
18.20 22.09
前一天收盘价
21.64
开盘价
21.55
卖价
21.51
买价
21.81
最低价
21.49
最高价
21.58
交易量
48
日变化
-0.60%
月变化
-0.65%
6个月变化
8.04%
年变化
5.65%
