DFP: Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo
Le taux de change de DFP a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.49 et à un maximum de 21.58.
Suivez la dynamique Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
DFP Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFP aujourd'hui ?
L'action Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo est cotée à 21.51 aujourd'hui. Elle se négocie dans 21.49 - 21.58, a clôturé hier à 21.64 et son volume d'échange a atteint 48. Le graphique en temps réel du cours de DFP présente ces mises à jour.
L'action Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo verse-t-elle des dividendes ?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo est actuellement valorisé à 21.51. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.65% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFP.
Comment acheter des actions DFP ?
Vous pouvez acheter des actions Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo au cours actuel de 21.51. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.51 ou de 21.81, le 48 et le -0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFP ?
Investir dans Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.20 - 22.09 et le prix actuel 21.51. Beaucoup comparent -0.65% et 8.04% avant de passer des ordres à 21.51 ou 21.81. Consultez le graphique du cours de DFP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc ?
Le cours le plus élevé de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc l'année dernière était 22.09. Au cours de 18.20 - 22.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.64 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc ?
Le cours le plus bas de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred & Income Fund Inc (DFP) sur l'année a été 18.20. Sa comparaison avec 21.51 et 18.20 - 22.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFP a-t-elle été divisée ?
Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc Commo a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.64 et 5.65% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.64
- Ouverture
- 21.55
- Bid
- 21.51
- Ask
- 21.81
- Plus Bas
- 21.49
- Plus Haut
- 21.58
- Volume
- 48
- Changement quotidien
- -0.60%
- Changement Mensuel
- -0.65%
- Changement à 6 Mois
- 8.04%
- Changement Annuel
- 5.65%