DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
A taxa do DFIP para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 42.21 e o mais alto foi 42.29.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFIP hoje?
Hoje Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) está avaliado em 42.22. O instrumento é negociado dentro de 0.00%, o fechamento de ontem foi 42.22, e o volume de negociação atingiu 107. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFIP em tempo real.
As ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie pagam dividendos?
Atualmente Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie está avaliado em 42.22. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.52% e USD. Monitore os movimentos de DFIP no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFIP?
Você pode comprar ações de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) pelo preço atual 42.22. Ordens geralmente são executadas perto de 42.22 ou 42.52, enquanto 107 e -0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFIP no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFIP?
Investir em Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie envolve considerar a faixa anual 40.22 - 42.70 e o preço atual 42.22. Muitos comparam 0.05% e 0.05% antes de enviar ordens em 42.22 ou 42.52. Estude as mudanças diárias de preço de DFIP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
O maior preço de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) no último ano foi 42.70. As ações oscilaram bastante dentro de 40.22 - 42.70, e a comparação com 42.22 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
O menor preço de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) no ano foi 40.22. A comparação com o preço atual 42.22 e 40.22 - 42.70 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFIP em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFIP?
No passado Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 42.22 e -0.52% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 42.22
- Open
- 42.29
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- Low
- 42.21
- High
- 42.29
- Volume
- 107
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 0.05%
- Mudança de 6 meses
- 0.05%
- Mudança anual
- -0.52%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8