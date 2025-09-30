QuotazioniSezioni
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie

42.22 USD 0.04 (0.09%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFIP ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 42.20 e ad un massimo di 42.25.

Segui le dinamiche di Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFIP oggi?

Oggi le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie sono prezzate a 42.22. Viene scambiato all'interno di 0.09%, la chiusura di ieri è stata 42.18 e il volume degli scambi ha raggiunto 72. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFIP mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie pagano dividendi?

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie è attualmente valutato a 42.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.52% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFIP.

Come acquistare azioni DFIP?

Puoi acquistare azioni Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie al prezzo attuale di 42.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 42.22 o 42.52, mentre 72 e -0.02% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFIP sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFIP?

Investire in Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie implica considerare l'intervallo annuale 40.22 - 42.70 e il prezzo attuale 42.22. Molti confrontano 0.05% e 0.05% prima di effettuare ordini su 42.22 o 42.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFIP con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?

Il prezzo massimo di Dimensional Inflation-Protected Securities ETF nell'ultimo anno è stato 42.70. All'interno di 40.22 - 42.70, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 42.18 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?

Il prezzo più basso di Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) nel corso dell'anno è stato 40.22. Confrontandolo con gli attuali 42.22 e 40.22 - 42.70 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFIP muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFIP?

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 42.18 e -0.52%.

Intervallo Giornaliero
42.20 42.25
Intervallo Annuale
40.22 42.70
Chiusura Precedente
42.18
Apertura
42.23
Bid
42.22
Ask
42.52
Minimo
42.20
Massimo
42.25
Volume
72
Variazione giornaliera
0.09%
Variazione Mensile
0.05%
Variazione Semestrale
0.05%
Variazione Annuale
-0.52%
