DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
Der Wechselkurs von DFIP hat sich für heute um -0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.21 bis zu einem Hoch von 42.29 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFIP heute?
Die Aktie von Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) notiert heute bei 42.21. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 42.22 und das Handelsvolumen erreichte 115. Das Live-Chart von DFIP zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFIP Dividenden?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie wird derzeit mit 42.21 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.54% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFIP zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFIP-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) zum aktuellen Kurs von 42.21 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 42.21 oder 42.51 platziert, während 115 und -0.19% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFIP auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFIP-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie müssen die jährliche Spanne 40.22 - 42.70 und der aktuelle Kurs 42.21 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.02% und 0.02%, bevor sie Orders zu 42.21 oder 42.51 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFIP.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im vergangenen Jahr lag bei 42.70. Innerhalb von 40.22 - 42.70 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 42.22 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Laufe des Jahres betrug 40.22. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 42.21 und der Spanne 40.22 - 42.70 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFIP live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFIP statt?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 42.22 und -0.54% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 42.22
- Eröffnung
- 42.29
- Bid
- 42.21
- Ask
- 42.51
- Tief
- 42.21
- Hoch
- 42.29
- Volumen
- 115
- Tagesänderung
- -0.02%
- Monatsänderung
- 0.02%
- 6-Monatsänderung
- 0.02%
- Jahresänderung
- -0.54%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8