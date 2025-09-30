DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
今日DFIP汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点42.22和高点42.29进行交易。
关注Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFIP股票今天的价格是多少？
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie股票今天的定价为42.25。它在0.07%范围内交易，昨天的收盘价为42.22，交易量达到36。DFIP的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie股票是否支付股息？
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie目前的价值为42.25。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.45%和USD。实时查看图表以跟踪DFIP走势。
如何购买DFIP股票？
您可以以42.25的当前价格购买Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie股票。订单通常设置在42.25或42.55附近，而36和-0.09%显示市场活动。立即关注DFIP的实时图表更新。
如何投资DFIP股票？
投资Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie需要考虑年度范围40.22 - 42.70和当前价格42.25。许多人在以42.25或42.55下订单之前，会比较0.12%和。实时查看DFIP价格图表，了解每日变化。
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional Inflation-Protected Securities ETF的最高价格是42.70。在40.22 - 42.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie的绩效。
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF（DFIP）的最低价格为40.22。将其与当前的42.25和40.22 - 42.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFIP在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFIP股票是什么时候拆分的？
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.22和-0.45%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.22
- 开盘价
- 42.29
- 卖价
- 42.25
- 买价
- 42.55
- 最低价
- 42.22
- 最高价
- 42.29
- 交易量
- 36
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.12%
- 6个月变化
- 0.12%
- 年变化
- -0.45%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8