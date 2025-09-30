- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
Курс DFIP за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.20, а максимальная — 42.25.
Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFIP сегодня?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) сегодня оценивается на уровне 42.22. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 42.18, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFIP в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie в настоящее время оценивается в 42.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения DFIP на графике в реальном времени.
Как купить акции DFIP?
Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) по текущей цене 42.22. Ордера обычно размещаются около 42.22 или 42.52, тогда как 72 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFIP на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFIP?
Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie предполагает учет годового диапазона 40.22 - 42.70 и текущей цены 42.22. Многие сравнивают 0.05% и 0.05% перед размещением ордеров на 42.22 или 42.52. Изучайте ежедневные изменения цены DFIP на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
Самая высокая цена Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) за последний год составила 42.70. Акции заметно колебались в пределах 40.22 - 42.70, сравнение с 42.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
Самая низкая цена Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) за год составила 40.22. Сравнение с текущими 42.22 и 40.22 - 42.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFIP во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFIP?
В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.18 и -0.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 42.18
- Open
- 42.23
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- Low
- 42.20
- High
- 42.25
- Объем
- 72
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.05%
- 6-месячное изменение
- 0.05%
- Годовое изменение
- -0.52%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8