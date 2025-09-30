КотировкиРазделы
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie

42.22 USD 0.04 (0.09%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFIP за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.20, а максимальная — 42.25.

Следите за динамикой Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFIP сегодня?

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) сегодня оценивается на уровне 42.22. Инструмент торгуется в пределах 0.09%, вчерашнее закрытие составило 42.18, а торговый объем достиг 72. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFIP в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie?

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie в настоящее время оценивается в 42.22. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.52% и USD. Отслеживайте движения DFIP на графике в реальном времени.

Как купить акции DFIP?

Вы можете купить акции Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) по текущей цене 42.22. Ордера обычно размещаются около 42.22 или 42.52, тогда как 72 и -0.02% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFIP на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFIP?

Инвестирование в Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie предполагает учет годового диапазона 40.22 - 42.70 и текущей цены 42.22. Многие сравнивают 0.05% и 0.05% перед размещением ордеров на 42.22 или 42.52. Изучайте ежедневные изменения цены DFIP на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?

Самая высокая цена Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) за последний год составила 42.70. Акции заметно колебались в пределах 40.22 - 42.70, сравнение с 42.18 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?

Самая низкая цена Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) за год составила 40.22. Сравнение с текущими 42.22 и 40.22 - 42.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFIP во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFIP?

В прошлом Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 42.18 и -0.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
42.20 42.25
Годовой диапазон
40.22 42.70
Предыдущее закрытие
42.18
Open
42.23
Bid
42.22
Ask
42.52
Low
42.20
High
42.25
Объем
72
Дневное изменение
0.09%
Месячное изменение
0.05%
6-месячное изменение
0.05%
Годовое изменение
-0.52%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8