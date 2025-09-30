- Panorámica
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
El tipo de cambio de DFIP de hoy ha cambiado un 0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 42.22, mientras que el máximo ha alcanzado 42.29.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFIP hoy?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) se evalúa hoy en 42.25. El instrumento se negocia dentro de 0.07%; el cierre de ayer ha sido 42.22 y el volumen comercial ha alcanzado 36. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFIP en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie se evalúa actualmente en 42.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -0.45% y USD. Monitoree los movimientos de DFIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFIP?
Puede comprar acciones de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie (DFIP) al precio actual de 42.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 42.25 o 42.55, mientras que 36 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFIP?
Invertir en Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie implica tener en cuenta el rango anual 40.22 - 42.70 y el precio actual 42.25. Muchos comparan 0.12% y 0.12% antes de colocar órdenes en 42.25 o 42.55. Estudie los cambios diarios de precios de DFIP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
El precio más alto de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) en el último año ha sido 42.70. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 40.22 - 42.70, una comparación con 42.22 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF?
El precio más bajo de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) para el año ha sido 40.22. La comparación con los actuales 42.25 y 40.22 - 42.70 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFIP en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFIP?
En el pasado, Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 42.22 y -0.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 42.22
- Open
- 42.29
- Bid
- 42.25
- Ask
- 42.55
- Low
- 42.22
- High
- 42.29
- Volumen
- 36
- Cambio diario
- 0.07%
- Cambio mensual
- 0.12%
- Cambio a 6 meses
- 0.12%
- Cambio anual
- -0.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8