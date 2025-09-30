クォートセクション
通貨 / DFIP
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie

42.25 USD 0.03 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFIPの今日の為替レートは、0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり42.22の安値と42.29の高値で取引されました。

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFIP株の現在の価格は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieの株価は本日42.25です。0.07%内で取引され、前日の終値は42.22、取引量は36に達しました。DFIPのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieの株は配当を出しますか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieの現在の価格は42.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.45%やUSDにも注目します。DFIPの動きはライブチャートで確認できます。

DFIP株を買う方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieの株は現在42.25で購入可能です。注文は通常42.25または42.55付近で行われ、36や-0.09%が市場の動きを示します。DFIPの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFIP株に投資する方法は？

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieへの投資では、年間の値幅40.22 - 42.70と現在の42.25を考慮します。注文は多くの場合42.25や42.55で行われる前に、0.12%や0.12%と比較されます。DFIPの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional Inflation-Protected Securities ETFの株の最高値は？

Dimensional Inflation-Protected Securities ETFの過去1年の最高値は42.70でした。40.22 - 42.70内で株価は大きく変動し、42.22と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional Inflation-Protected Securities ETFの株の最低値は？

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF(DFIP)の年間最安値は40.22でした。現在の42.25や40.22 - 42.70と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFIPの動きはライブチャートで確認できます。

DFIPの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitieは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、42.22、-0.45%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
42.22 42.29
1年のレンジ
40.22 42.70
以前の終値
42.22
始値
42.29
買値
42.25
買値
42.55
安値
42.22
高値
42.29
出来高
36
1日の変化
0.07%
1ヶ月の変化
0.12%
6ヶ月の変化
0.12%
1年の変化
-0.45%
