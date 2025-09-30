- Aperçu
DFIP: Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie
Le taux de change de DFIP a changé de 0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 42.20 et à un maximum de 42.25.
Suivez la dynamique Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFIP aujourd'hui ?
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie est cotée à 42.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.09%, a clôturé hier à 42.18 et son volume d'échange a atteint 72. Le graphique en temps réel du cours de DFIP présente ces mises à jour.
L'action Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie verse-t-elle des dividendes ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie est actuellement valorisé à 42.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.52% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFIP.
Comment acheter des actions DFIP ?
Vous pouvez acheter des actions Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie au cours actuel de 42.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 42.22 ou de 42.52, le 72 et le -0.02% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFIP sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFIP ?
Investir dans Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie implique de prendre en compte la fourchette annuelle 40.22 - 42.70 et le prix actuel 42.22. Beaucoup comparent 0.05% et 0.05% avant de passer des ordres à 42.22 ou 42.52. Consultez le graphique du cours de DFIP en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional Inflation-Protected Securities ETF ?
Le cours le plus élevé de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF l'année dernière était 42.70. Au cours de 40.22 - 42.70, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 42.18 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional Inflation-Protected Securities ETF ?
Le cours le plus bas de Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) sur l'année a été 40.22. Sa comparaison avec 42.22 et 40.22 - 42.70 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFIP sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFIP a-t-elle été divisée ?
Dimensional ETF Trust Dimensional Inflation-Protected Securitie a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 42.18 et -0.52% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 42.18
- Ouverture
- 42.23
- Bid
- 42.22
- Ask
- 42.52
- Plus Bas
- 42.20
- Plus Haut
- 42.25
- Volume
- 72
- Changement quotidien
- 0.09%
- Changement Mensuel
- 0.05%
- Changement à 6 Mois
- 0.05%
- Changement Annuel
- -0.52%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8