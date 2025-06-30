- Visão do mercado
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
A taxa do DFAS para hoje mudou para -0.67%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.80 e o mais alto foi 68.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Dimensional U.S. Small Cap ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
DFAS Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DFAS hoje?
Hoje Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) está avaliado em 67.88. O instrumento é negociado dentro de -0.67%, o fechamento de ontem foi 68.34, e o volume de negociação atingiu 249. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DFAS em tempo real.
As ações de Dimensional U.S. Small Cap ETF pagam dividendos?
Atualmente Dimensional U.S. Small Cap ETF está avaliado em 67.88. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.04% e USD. Monitore os movimentos de DFAS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DFAS?
Você pode comprar ações de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) pelo preço atual 67.88. Ordens geralmente são executadas perto de 67.88 ou 68.18, enquanto 249 e -0.03% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DFAS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DFAS?
Investir em Dimensional U.S. Small Cap ETF envolve considerar a faixa anual 51.45 - 71.78 e o preço atual 67.88. Muitos comparam 0.71% e 14.08% antes de enviar ordens em 67.88 ou 68.18. Estude as mudanças diárias de preço de DFAS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Dimensional U.S. Small Cap ETF?
O maior preço de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) no último ano foi 71.78. As ações oscilaram bastante dentro de 51.45 - 71.78, e a comparação com 68.34 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Dimensional U.S. Small Cap ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Dimensional U.S. Small Cap ETF?
O menor preço de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) no ano foi 51.45. A comparação com o preço atual 67.88 e 51.45 - 71.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DFAS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DFAS?
No passado Dimensional U.S. Small Cap ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 68.34 e 5.04% após os eventos corporativos.
