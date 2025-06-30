- 概要
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFASの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり67.80の安値と68.05の高値で取引されました。
Dimensional U.S. Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
DFAS News
よくあるご質問
DFAS株の現在の価格は？
Dimensional U.S. Small Cap ETFの株価は本日67.88です。-0.67%内で取引され、前日の終値は68.34、取引量は249に達しました。DFASのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Dimensional U.S. Small Cap ETFの株は配当を出しますか？
Dimensional U.S. Small Cap ETFの現在の価格は67.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.04%やUSDにも注目します。DFASの動きはライブチャートで確認できます。
DFAS株を買う方法は？
Dimensional U.S. Small Cap ETFの株は現在67.88で購入可能です。注文は通常67.88または68.18付近で行われ、249や-0.03%が市場の動きを示します。DFASの最新情報はライブチャートで確認できます。
DFAS株に投資する方法は？
Dimensional U.S. Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅51.45 - 71.78と現在の67.88を考慮します。注文は多くの場合67.88や68.18で行われる前に、0.71%や14.08%と比較されます。DFASの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Dimensional U.S. Small Cap ETFの株の最高値は？
Dimensional U.S. Small Cap ETFの過去1年の最高値は71.78でした。51.45 - 71.78内で株価は大きく変動し、68.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional U.S. Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Dimensional U.S. Small Cap ETFの株の最低値は？
Dimensional U.S. Small Cap ETF(DFAS)の年間最安値は51.45でした。現在の67.88や51.45 - 71.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFASの動きはライブチャートで確認できます。
DFASの株式分割はいつ行われましたか？
Dimensional U.S. Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.34、5.04%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 68.34
- 始値
- 67.90
- 買値
- 67.88
- 買値
- 68.18
- 安値
- 67.80
- 高値
- 68.05
- 出来高
- 249
- 1日の変化
- -0.67%
- 1ヶ月の変化
- 0.71%
- 6ヶ月の変化
- 14.08%
- 1年の変化
- 5.04%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8