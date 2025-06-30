Dimensional U.S. Small Cap ETFの現在の価格は67.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.04%やUSDにも注目します。DFASの動きはライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅51.45 - 71.78と現在の67.88を考慮します。注文は多くの場合67.88や68.18で行われる前に、0.71%や14.08%と比較されます。DFASの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFの過去1年の最高値は71.78でした。51.45 - 71.78内で株価は大きく変動し、68.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional U.S. Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株の最低値は？

Dimensional U.S. Small Cap ETF(DFAS)の年間最安値は51.45でした。現在の67.88や51.45 - 71.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFASの動きはライブチャートで確認できます。