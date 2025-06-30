クォートセクション
通貨 / DFAS
株に戻る

DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF

67.88 USD 0.46 (0.67%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFASの今日の為替レートは、-0.67%変化しました。日中、通貨は1あたり67.80の安値と68.05の高値で取引されました。

Dimensional U.S. Small Cap ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFAS株の現在の価格は？

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株価は本日67.88です。-0.67%内で取引され、前日の終値は68.34、取引量は249に達しました。DFASのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株は配当を出しますか？

Dimensional U.S. Small Cap ETFの現在の価格は67.88です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.04%やUSDにも注目します。DFASの動きはライブチャートで確認できます。

DFAS株を買う方法は？

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株は現在67.88で購入可能です。注文は通常67.88または68.18付近で行われ、249や-0.03%が市場の動きを示します。DFASの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFAS株に投資する方法は？

Dimensional U.S. Small Cap ETFへの投資では、年間の値幅51.45 - 71.78と現在の67.88を考慮します。注文は多くの場合67.88や68.18で行われる前に、0.71%や14.08%と比較されます。DFASの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株の最高値は？

Dimensional U.S. Small Cap ETFの過去1年の最高値は71.78でした。51.45 - 71.78内で株価は大きく変動し、68.34と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Dimensional U.S. Small Cap ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Dimensional U.S. Small Cap ETFの株の最低値は？

Dimensional U.S. Small Cap ETF(DFAS)の年間最安値は51.45でした。現在の67.88や51.45 - 71.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFASの動きはライブチャートで確認できます。

DFASの株式分割はいつ行われましたか？

Dimensional U.S. Small Cap ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、68.34、5.04%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
67.80 68.05
1年のレンジ
51.45 71.78
以前の終値
68.34
始値
67.90
買値
67.88
買値
68.18
安値
67.80
高値
68.05
出来高
249
1日の変化
-0.67%
1ヶ月の変化
0.71%
6ヶ月の変化
14.08%
1年の変化
5.04%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8