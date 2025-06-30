- Обзор рынка
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
Курс DFAS за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.11, а максимальная — 68.57.
Следите за динамикой Dimensional U.S. Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DFAS
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFAS сегодня?
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) сегодня оценивается на уровне 68.34. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 68.50, а торговый объем достиг 824. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Dimensional U.S. Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 68.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.76% и USD. Отслеживайте движения DFAS на графике в реальном времени.
Как купить акции DFAS?
Вы можете купить акции Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) по текущей цене 68.34. Ордера обычно размещаются около 68.34 или 68.64, тогда как 824 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFAS?
Инвестирование в Dimensional U.S. Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 51.45 - 71.78 и текущей цены 68.34. Многие сравнивают 1.39% и 14.86% перед размещением ордеров на 68.34 или 68.64. Изучайте ежедневные изменения цены DFAS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Самая высокая цена Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) за последний год составила 71.78. Акции заметно колебались в пределах 51.45 - 71.78, сравнение с 68.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Small Cap ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Самая низкая цена Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) за год составила 51.45. Сравнение с текущими 68.34 и 51.45 - 71.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFAS?
В прошлом Dimensional U.S. Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.50 и 5.76% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 68.50
- Open
- 68.57
- Bid
- 68.34
- Ask
- 68.64
- Low
- 68.11
- High
- 68.57
- Объем
- 824
- Дневное изменение
- -0.23%
- Месячное изменение
- 1.39%
- 6-месячное изменение
- 14.86%
- Годовое изменение
- 5.76%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8