DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF

68.34 USD 0.16 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFAS за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 68.11, а максимальная — 68.57.

Следите за динамикой Dimensional U.S. Small Cap ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFAS сегодня?

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) сегодня оценивается на уровне 68.34. Инструмент торгуется в пределах -0.23%, вчерашнее закрытие составило 68.50, а торговый объем достиг 824. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFAS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Dimensional U.S. Small Cap ETF?

Dimensional U.S. Small Cap ETF в настоящее время оценивается в 68.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.76% и USD. Отслеживайте движения DFAS на графике в реальном времени.

Как купить акции DFAS?

Вы можете купить акции Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) по текущей цене 68.34. Ордера обычно размещаются около 68.34 или 68.64, тогда как 824 и -0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFAS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFAS?

Инвестирование в Dimensional U.S. Small Cap ETF предполагает учет годового диапазона 51.45 - 71.78 и текущей цены 68.34. Многие сравнивают 1.39% и 14.86% перед размещением ордеров на 68.34 или 68.64. Изучайте ежедневные изменения цены DFAS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Dimensional U.S. Small Cap ETF?

Самая высокая цена Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) за последний год составила 71.78. Акции заметно колебались в пределах 51.45 - 71.78, сравнение с 68.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Dimensional U.S. Small Cap ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Dimensional U.S. Small Cap ETF?

Самая низкая цена Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) за год составила 51.45. Сравнение с текущими 68.34 и 51.45 - 71.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFAS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFAS?

В прошлом Dimensional U.S. Small Cap ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 68.50 и 5.76% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
68.11 68.57
Годовой диапазон
51.45 71.78
Предыдущее закрытие
68.50
Open
68.57
Bid
68.34
Ask
68.64
Low
68.11
High
68.57
Объем
824
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
1.39%
6-месячное изменение
14.86%
Годовое изменение
5.76%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8