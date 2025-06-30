- Übersicht
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
Der Wechselkurs von DFAS hat sich für heute um -0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.76 bis zu einem Hoch von 68.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Dimensional U.S. Small Cap ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DFAS News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFAS heute?
Die Aktie von Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) notiert heute bei 68.25. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.13% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 68.34 und das Handelsvolumen erreichte 951. Das Live-Chart von DFAS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFAS Dividenden?
Dimensional U.S. Small Cap ETF wird derzeit mit 68.25 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.62% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFAS zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFAS-Aktien?
Sie können Aktien von Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) zum aktuellen Kurs von 68.25 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 68.25 oder 68.55 platziert, während 951 und -0.01% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFAS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFAS-Aktien?
Bei einer Investition in Dimensional U.S. Small Cap ETF müssen die jährliche Spanne 51.45 - 71.78 und der aktuelle Kurs 68.25 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.26% und 14.71%, bevor sie Orders zu 68.25 oder 68.55 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFAS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Der höchste Kurs von Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) im vergangenen Jahr lag bei 71.78. Innerhalb von 51.45 - 71.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 68.34 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Dimensional U.S. Small Cap ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Der niedrigste Kurs von Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) im Laufe des Jahres betrug 51.45. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 68.25 und der Spanne 51.45 - 71.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFAS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFAS statt?
Dimensional U.S. Small Cap ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 68.34 und 5.62% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.34
- Eröffnung
- 68.26
- Bid
- 68.25
- Ask
- 68.55
- Tief
- 67.76
- Hoch
- 68.47
- Volumen
- 951
- Tagesänderung
- -0.13%
- Monatsänderung
- 1.26%
- 6-Monatsänderung
- 14.71%
- Jahresänderung
- 5.62%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8