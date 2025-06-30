报价部分
货币 / DFAS
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF

67.88 USD 0.46 (0.67%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFAS汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点67.80和高点68.05进行交易。

关注Dimensional U.S. Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFAS股票今天的价格是多少？

Dimensional U.S. Small Cap ETF股票今天的定价为67.88。它在-0.67%范围内交易，昨天的收盘价为68.34，交易量达到249。DFAS的实时价格图表显示了这些更新。

Dimensional U.S. Small Cap ETF股票是否支付股息？

Dimensional U.S. Small Cap ETF目前的价值为67.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.04%和USD。实时查看图表以跟踪DFAS走势。

如何购买DFAS股票？

您可以以67.88的当前价格购买Dimensional U.S. Small Cap ETF股票。订单通常设置在67.88或68.18附近，而249和-0.03%显示市场活动。立即关注DFAS的实时图表更新。

如何投资DFAS股票？

投资Dimensional U.S. Small Cap ETF需要考虑年度范围51.45 - 71.78和当前价格67.88。许多人在以67.88或68.18下订单之前，会比较0.71%和。实时查看DFAS价格图表，了解每日变化。

Dimensional U.S. Small Cap ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Dimensional U.S. Small Cap ETF的最高价格是71.78。在51.45 - 71.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Small Cap ETF的绩效。

Dimensional U.S. Small Cap ETF股票的最低价格是多少？

Dimensional U.S. Small Cap ETF（DFAS）的最低价格为51.45。将其与当前的67.88和51.45 - 71.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFAS股票是什么时候拆分的？

Dimensional U.S. Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.34和5.04%中可见。

日范围
67.80 68.05
年范围
51.45 71.78
前一天收盘价
68.34
开盘价
67.90
卖价
67.88
买价
68.18
最低价
67.80
最高价
68.05
交易量
249
日变化
-0.67%
月变化
0.71%
6个月变化
14.08%
年变化
5.04%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8