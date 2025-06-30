DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
今日DFAS汇率已更改-0.67%。当日，交易品种以低点67.80和高点68.05进行交易。
关注Dimensional U.S. Small Cap ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
DFAS新闻
常见问题解答
DFAS股票今天的价格是多少？
Dimensional U.S. Small Cap ETF股票今天的定价为67.88。它在-0.67%范围内交易，昨天的收盘价为68.34，交易量达到249。DFAS的实时价格图表显示了这些更新。
Dimensional U.S. Small Cap ETF股票是否支付股息？
Dimensional U.S. Small Cap ETF目前的价值为67.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.04%和USD。实时查看图表以跟踪DFAS走势。
如何购买DFAS股票？
您可以以67.88的当前价格购买Dimensional U.S. Small Cap ETF股票。订单通常设置在67.88或68.18附近，而249和-0.03%显示市场活动。立即关注DFAS的实时图表更新。
如何投资DFAS股票？
投资Dimensional U.S. Small Cap ETF需要考虑年度范围51.45 - 71.78和当前价格67.88。许多人在以67.88或68.18下订单之前，会比较0.71%和。实时查看DFAS价格图表，了解每日变化。
Dimensional U.S. Small Cap ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Dimensional U.S. Small Cap ETF的最高价格是71.78。在51.45 - 71.78内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Dimensional U.S. Small Cap ETF的绩效。
Dimensional U.S. Small Cap ETF股票的最低价格是多少？
Dimensional U.S. Small Cap ETF（DFAS）的最低价格为51.45。将其与当前的67.88和51.45 - 71.78进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFAS在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFAS股票是什么时候拆分的？
Dimensional U.S. Small Cap ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.34和5.04%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.34
- 开盘价
- 67.90
- 卖价
- 67.88
- 买价
- 68.18
- 最低价
- 67.80
- 最高价
- 68.05
- 交易量
- 249
- 日变化
- -0.67%
- 月变化
- 0.71%
- 6个月变化
- 14.08%
- 年变化
- 5.04%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8