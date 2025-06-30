CotationsSections
Devises / DFAS
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF

68.34 USD 0.16 (0.23%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DFAS a changé de -0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.11 et à un maximum de 68.57.

Suivez la dynamique Dimensional U.S. Small Cap ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DFAS aujourd'hui ?

L'action Dimensional U.S. Small Cap ETF est cotée à 68.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.23%, a clôturé hier à 68.50 et son volume d'échange a atteint 824. Le graphique en temps réel du cours de DFAS présente ces mises à jour.

L'action Dimensional U.S. Small Cap ETF verse-t-elle des dividendes ?

Dimensional U.S. Small Cap ETF est actuellement valorisé à 68.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.76% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFAS.

Comment acheter des actions DFAS ?

Vous pouvez acheter des actions Dimensional U.S. Small Cap ETF au cours actuel de 68.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 68.34 ou de 68.64, le 824 et le -0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFAS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DFAS ?

Investir dans Dimensional U.S. Small Cap ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 51.45 - 71.78 et le prix actuel 68.34. Beaucoup comparent 1.39% et 14.86% avant de passer des ordres à 68.34 ou 68.64. Consultez le graphique du cours de DFAS en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Dimensional U.S. Small Cap ETF ?

Le cours le plus élevé de Dimensional U.S. Small Cap ETF l'année dernière était 71.78. Au cours de 51.45 - 71.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 68.50 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Dimensional U.S. Small Cap ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Dimensional U.S. Small Cap ETF ?

Le cours le plus bas de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) sur l'année a été 51.45. Sa comparaison avec 68.34 et 51.45 - 71.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFAS sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DFAS a-t-elle été divisée ?

Dimensional U.S. Small Cap ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 68.50 et 5.76% après les opérations sur titres.

Range quotidien
68.11 68.57
Range Annuel
51.45 71.78
Clôture Précédente
68.50
Ouverture
68.57
Bid
68.34
Ask
68.64
Plus Bas
68.11
Plus Haut
68.57
Volume
824
Changement quotidien
-0.23%
Changement Mensuel
1.39%
Changement à 6 Mois
14.86%
Changement Annuel
5.76%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8