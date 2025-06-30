- Panoramica
DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
Il tasso di cambio DFAS ha avuto una variazione del -0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.11 e ad un massimo di 68.57.
Segui le dinamiche di Dimensional U.S. Small Cap ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAS News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFAS oggi?
Oggi le azioni Dimensional U.S. Small Cap ETF sono prezzate a 68.34. Viene scambiato all'interno di -0.23%, la chiusura di ieri è stata 68.50 e il volume degli scambi ha raggiunto 824. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFAS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Dimensional U.S. Small Cap ETF pagano dividendi?
Dimensional U.S. Small Cap ETF è attualmente valutato a 68.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.76% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFAS.
Come acquistare azioni DFAS?
Puoi acquistare azioni Dimensional U.S. Small Cap ETF al prezzo attuale di 68.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 68.34 o 68.64, mentre 824 e -0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFAS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFAS?
Investire in Dimensional U.S. Small Cap ETF implica considerare l'intervallo annuale 51.45 - 71.78 e il prezzo attuale 68.34. Molti confrontano 1.39% e 14.86% prima di effettuare ordini su 68.34 o 68.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFAS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Il prezzo massimo di Dimensional U.S. Small Cap ETF nell'ultimo anno è stato 71.78. All'interno di 51.45 - 71.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 68.50 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Dimensional U.S. Small Cap ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Il prezzo più basso di Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) nel corso dell'anno è stato 51.45. Confrontandolo con gli attuali 68.34 e 51.45 - 71.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFAS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFAS?
Dimensional U.S. Small Cap ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 68.50 e 5.76%.
- Chiusura Precedente
- 68.50
- Apertura
- 68.57
- Bid
- 68.34
- Ask
- 68.64
- Minimo
- 68.11
- Massimo
- 68.57
- Volume
- 824
- Variazione giornaliera
- -0.23%
- Variazione Mensile
- 1.39%
- Variazione Semestrale
- 14.86%
- Variazione Annuale
- 5.76%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8