DFAS: Dimensional U.S. Small Cap ETF
El tipo de cambio de DFAS de hoy ha cambiado un -0.67%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 67.80, mientras que el máximo ha alcanzado 68.05.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dimensional U.S. Small Cap ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DFAS News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFAS hoy?
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) se evalúa hoy en 67.88. El instrumento se negocia dentro de -0.67%; el cierre de ayer ha sido 68.34 y el volumen comercial ha alcanzado 249. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFAS en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Dimensional U.S. Small Cap ETF?
Dimensional U.S. Small Cap ETF se evalúa actualmente en 67.88. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.04% y USD. Monitoree los movimientos de DFAS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFAS?
Puede comprar acciones de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) al precio actual de 67.88. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 67.88 o 68.18, mientras que 249 y -0.03% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFAS en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFAS?
Invertir en Dimensional U.S. Small Cap ETF implica tener en cuenta el rango anual 51.45 - 71.78 y el precio actual 67.88. Muchos comparan 0.71% y 14.08% antes de colocar órdenes en 67.88 o 68.18. Estudie los cambios diarios de precios de DFAS en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Dimensional U.S. Small Cap ETF?
El precio más alto de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) en el último año ha sido 71.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 51.45 - 71.78, una comparación con 68.34 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Dimensional U.S. Small Cap ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Dimensional U.S. Small Cap ETF?
El precio más bajo de Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) para el año ha sido 51.45. La comparación con los actuales 67.88 y 51.45 - 71.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFAS en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFAS?
En el pasado, Dimensional U.S. Small Cap ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 68.34 y 5.04% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 68.34
- Open
- 67.90
- Bid
- 67.88
- Ask
- 68.18
- Low
- 67.80
- High
- 68.05
- Volumen
- 249
- Cambio diario
- -0.67%
- Cambio mensual
- 0.71%
- Cambio a 6 meses
- 14.08%
- Cambio anual
- 5.04%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8