- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
A taxa do DES para hoje mudou para -0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 33.40 e o mais alto foi 33.54.
Veja a dinâmica do par de moedas WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DES Notícias
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Should WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DES hoje?
Hoje WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) está avaliado em 33.45. O instrumento é negociado dentro de -0.56%, o fechamento de ontem foi 33.64, e o volume de negociação atingiu 101. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DES em tempo real.
As ações de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund pagam dividendos?
Atualmente WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund está avaliado em 33.45. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.36% e USD. Monitore os movimentos de DES no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DES?
Você pode comprar ações de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) pelo preço atual 33.45. Ordens geralmente são executadas perto de 33.45 ou 33.75, enquanto 101 e 0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DES no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DES?
Investir em WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund envolve considerar a faixa anual 27.41 - 38.10 e o preço atual 33.45. Muitos comparam -0.92% e 4.99% antes de enviar ordens em 33.45 ou 33.75. Estude as mudanças diárias de preço de DES no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
O maior preço de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) no último ano foi 38.10. As ações oscilaram bastante dentro de 27.41 - 38.10, e a comparação com 33.64 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
O menor preço de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) no ano foi 27.41. A comparação com o preço atual 33.45 e 27.41 - 38.10 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DES em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DES?
No passado WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 33.64 e -2.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 33.64
- Open
- 33.40
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Low
- 33.40
- High
- 33.54
- Volume
- 101
- Mudança diária
- -0.56%
- Mudança mensal
- -0.92%
- Mudança de 6 meses
- 4.99%
- Mudança anual
- -2.36%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8