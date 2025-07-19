- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
Der Wechselkurs von DES hat sich für heute um -0.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 33.40 bis zu einem Hoch von 33.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DES News
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Should WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DES heute?
Die Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) notiert heute bei 33.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.24% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 33.64 und das Handelsvolumen erreichte 222. Das Live-Chart von DES zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DES Dividenden?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund wird derzeit mit 33.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.04% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DES zu verfolgen.
Wie kaufe ich DES-Aktien?
Sie können Aktien von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) zum aktuellen Kurs von 33.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 33.56 oder 33.86 platziert, während 222 und -0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DES auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DES-Aktien?
Bei einer Investition in WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund müssen die jährliche Spanne 27.41 - 38.10 und der aktuelle Kurs 33.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.59% und 5.34%, bevor sie Orders zu 33.56 oder 33.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DES.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Der höchste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) im vergangenen Jahr lag bei 38.10. Innerhalb von 27.41 - 38.10 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 33.64 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Der niedrigste Kurs von WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) im Laufe des Jahres betrug 27.41. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 33.56 und der Spanne 27.41 - 38.10 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DES live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DES statt?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 33.64 und -2.04% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.64
- Eröffnung
- 33.60
- Bid
- 33.56
- Ask
- 33.86
- Tief
- 33.40
- Hoch
- 33.69
- Volumen
- 222
- Tagesänderung
- -0.24%
- Monatsänderung
- -0.59%
- 6-Monatsänderung
- 5.34%
- Jahresänderung
- -2.04%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8