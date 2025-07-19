- Panorámica
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
El tipo de cambio de DES de hoy ha cambiado un -0.56%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.40, mientras que el máximo ha alcanzado 33.54.
Siga la dinámica de la pareja de divisas WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
DES News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DES hoy?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) se evalúa hoy en 33.45. El instrumento se negocia dentro de -0.56%; el cierre de ayer ha sido 33.64 y el volumen comercial ha alcanzado 101. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DES en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund se evalúa actualmente en 33.45. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.36% y USD. Monitoree los movimientos de DES en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DES?
Puede comprar acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) al precio actual de 33.45. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 33.45 o 33.75, mientras que 101 y 0.15% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DES en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DES?
Invertir en WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund implica tener en cuenta el rango anual 27.41 - 38.10 y el precio actual 33.45. Muchos comparan -0.92% y 4.99% antes de colocar órdenes en 33.45 o 33.75. Estudie los cambios diarios de precios de DES en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
El precio más alto de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) en el último año ha sido 38.10. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 27.41 - 38.10, una comparación con 33.64 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
El precio más bajo de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) para el año ha sido 27.41. La comparación con los actuales 33.45 y 27.41 - 38.10 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DES en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DES?
En el pasado, WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 33.64 y -2.36% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 33.64
- Open
- 33.40
- Bid
- 33.45
- Ask
- 33.75
- Low
- 33.40
- High
- 33.54
- Volumen
- 101
- Cambio diario
- -0.56%
- Cambio mensual
- -0.92%
- Cambio a 6 meses
- 4.99%
- Cambio anual
- -2.36%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8