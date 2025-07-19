DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
今日DES汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点33.40和高点33.54进行交易。
关注WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DES新闻
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Should WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
常见问题解答
DES股票今天的价格是多少？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票今天的定价为33.45。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为33.64，交易量达到101。DES的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票是否支付股息？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.36%和USD。实时查看图表以跟踪DES走势。
如何购买DES股票？
您可以以33.45的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而101和0.15%显示市场活动。立即关注DES的实时图表更新。
如何投资DES股票？
投资WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund需要考虑年度范围27.41 - 38.10和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较-0.92%和。实时查看DES价格图表，了解每日变化。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund的最高价格是38.10。在27.41 - 38.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund的绩效。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund（DES）的最低价格为27.41。将其与当前的33.45和27.41 - 38.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DES股票是什么时候拆分的？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.64和-2.36%中可见。
- 前一天收盘价
- 33.64
- 开盘价
- 33.40
- 卖价
- 33.45
- 买价
- 33.75
- 最低价
- 33.40
- 最高价
- 33.54
- 交易量
- 101
- 日变化
- -0.56%
- 月变化
- -0.92%
- 6个月变化
- 4.99%
- 年变化
- -2.36%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8