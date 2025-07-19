报价部分
货币 / DES
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

33.45 USD 0.19 (0.56%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DES汇率已更改-0.56%。当日，交易品种以低点33.40和高点33.54进行交易。

关注WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DES新闻

常见问题解答

DES股票今天的价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票今天的定价为33.45。它在-0.56%范围内交易，昨天的收盘价为33.64，交易量达到101。DES的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票是否支付股息？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund目前的价值为33.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-2.36%和USD。实时查看图表以跟踪DES走势。

如何购买DES股票？

您可以以33.45的当前价格购买WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票。订单通常设置在33.45或33.75附近，而101和0.15%显示市场活动。立即关注DES的实时图表更新。

如何投资DES股票？

投资WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund需要考虑年度范围27.41 - 38.10和当前价格33.45。许多人在以33.45或33.75下订单之前，会比较-0.92%和。实时查看DES价格图表，了解每日变化。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund的最高价格是38.10。在27.41 - 38.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund的绩效。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund（DES）的最低价格为27.41。将其与当前的33.45和27.41 - 38.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DES在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DES股票是什么时候拆分的？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、33.64和-2.36%中可见。

日范围
33.40 33.54
年范围
27.41 38.10
前一天收盘价
33.64
开盘价
33.40
卖价
33.45
买价
33.75
最低价
33.40
最高价
33.54
交易量
101
日变化
-0.56%
月变化
-0.92%
6个月变化
4.99%
年变化
-2.36%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8