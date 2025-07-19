- Обзор рынка
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
Курс DES за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.56, а максимальная — 33.89.
Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости DES
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DES сегодня?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) сегодня оценивается на уровне 33.64. Инструмент торгуется в пределах -0.65%, вчерашнее закрытие составило 33.86, а торговый объем достиг 333. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DES в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 33.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.81% и USD. Отслеживайте движения DES на графике в реальном времени.
Как купить акции DES?
Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) по текущей цене 33.64. Ордера обычно размещаются около 33.64 или 33.94, тогда как 333 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DES на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DES?
Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 27.41 - 38.10 и текущей цены 33.64. Многие сравнивают -0.36% и 5.59% перед размещением ордеров на 33.64 или 33.94. Изучайте ежедневные изменения цены DES на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) за последний год составила 38.10. Акции заметно колебались в пределах 27.41 - 38.10, сравнение с 33.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) за год составила 27.41. Сравнение с текущими 33.64 и 27.41 - 38.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DES во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DES?
В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.86 и -1.81% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 33.86
- Open
- 33.89
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Low
- 33.56
- High
- 33.89
- Объем
- 333
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- -0.36%
- 6-месячное изменение
- 5.59%
- Годовое изменение
- -1.81%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8