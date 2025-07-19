КотировкиРазделы
Валюты / DES
Назад в Рынок акций США

DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

33.64 USD 0.22 (0.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DES за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.56, а максимальная — 33.89.

Следите за динамикой WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DES

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DES сегодня?

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) сегодня оценивается на уровне 33.64. Инструмент торгуется в пределах -0.65%, вчерашнее закрытие составило 33.86, а торговый объем достиг 333. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DES в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund в настоящее время оценивается в 33.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.81% и USD. Отслеживайте движения DES на графике в реальном времени.

Как купить акции DES?

Вы можете купить акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) по текущей цене 33.64. Ордера обычно размещаются около 33.64 или 33.94, тогда как 333 и -0.74% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DES на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DES?

Инвестирование в WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund предполагает учет годового диапазона 27.41 - 38.10 и текущей цены 33.64. Многие сравнивают -0.36% и 5.59% перед размещением ордеров на 33.64 или 33.94. Изучайте ежедневные изменения цены DES на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?

Самая высокая цена WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) за последний год составила 38.10. Акции заметно колебались в пределах 27.41 - 38.10, сравнение с 33.86 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?

Самая низкая цена WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) за год составила 27.41. Сравнение с текущими 33.64 и 27.41 - 38.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DES во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DES?

В прошлом WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 33.86 и -1.81% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
33.56 33.89
Годовой диапазон
27.41 38.10
Предыдущее закрытие
33.86
Open
33.89
Bid
33.64
Ask
33.94
Low
33.56
High
33.89
Объем
333
Дневное изменение
-0.65%
Месячное изменение
-0.36%
6-месячное изменение
5.59%
Годовое изменение
-1.81%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8