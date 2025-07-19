- Aperçu
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
Le taux de change de DES a changé de -0.65% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.56 et à un maximum de 33.89.
Suivez la dynamique WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DES Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DES aujourd'hui ?
L'action WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund est cotée à 33.64 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.65%, a clôturé hier à 33.86 et son volume d'échange a atteint 333. Le graphique en temps réel du cours de DES présente ces mises à jour.
L'action WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund verse-t-elle des dividendes ?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund est actuellement valorisé à 33.64. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.81% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DES.
Comment acheter des actions DES ?
Vous pouvez acheter des actions WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund au cours actuel de 33.64. Les ordres sont généralement placés à proximité de 33.64 ou de 33.94, le 333 et le -0.74% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DES sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DES ?
Investir dans WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund implique de prendre en compte la fourchette annuelle 27.41 - 38.10 et le prix actuel 33.64. Beaucoup comparent -0.36% et 5.59% avant de passer des ordres à 33.64 ou 33.94. Consultez le graphique du cours de DES en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus élevé de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund l'année dernière était 38.10. Au cours de 27.41 - 38.10, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 33.86 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ?
Le cours le plus bas de WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) sur l'année a été 27.41. Sa comparaison avec 33.64 et 27.41 - 38.10 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DES sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DES a-t-elle été divisée ?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 33.86 et -1.81% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 33.86
- Ouverture
- 33.89
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Plus Bas
- 33.56
- Plus Haut
- 33.89
- Volume
- 333
- Changement quotidien
- -0.65%
- Changement Mensuel
- -0.36%
- Changement à 6 Mois
- 5.59%
- Changement Annuel
- -1.81%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8