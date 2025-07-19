- Panoramica
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
Il tasso di cambio DES ha avuto una variazione del -0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 33.56 e ad un massimo di 33.89.
Segui le dinamiche di WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DES oggi?
Oggi le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund sono prezzate a 33.64. Viene scambiato all'interno di -0.65%, la chiusura di ieri è stata 33.86 e il volume degli scambi ha raggiunto 333. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DES mostra questi aggiornamenti.
Le azioni WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund pagano dividendi?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund è attualmente valutato a 33.64. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.81% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DES.
Come acquistare azioni DES?
Puoi acquistare azioni WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund al prezzo attuale di 33.64. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 33.64 o 33.94, mentre 333 e -0.74% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DES sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DES?
Investire in WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund implica considerare l'intervallo annuale 27.41 - 38.10 e il prezzo attuale 33.64. Molti confrontano -0.36% e 5.59% prima di effettuare ordini su 33.64 o 33.94. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DES con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Il prezzo massimo di WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund nell'ultimo anno è stato 38.10. All'interno di 27.41 - 38.10, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 33.86 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund?
Il prezzo più basso di WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) nel corso dell'anno è stato 27.41. Confrontandolo con gli attuali 33.64 e 27.41 - 38.10 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DES muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DES?
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 33.86 e -1.81%.
- Chiusura Precedente
- 33.86
- Apertura
- 33.89
- Bid
- 33.64
- Ask
- 33.94
- Minimo
- 33.56
- Massimo
- 33.89
- Volume
- 333
- Variazione giornaliera
- -0.65%
- Variazione Mensile
- -0.36%
- Variazione Semestrale
- 5.59%
- Variazione Annuale
- -1.81%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8