通貨 / DES
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

33.45 USD 0.19 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DESの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり33.40の安値と33.54の高値で取引されました。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

DES株の現在の価格は？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株価は本日33.45です。-0.56%内で取引され、前日の終値は33.64、取引量は101に達しました。DESのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの現在の価格は33.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.36%やUSDにも注目します。DESの動きはライブチャートで確認できます。

DES株を買う方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株は現在33.45で購入可能です。注文は通常33.45または33.75付近で行われ、101や0.15%が市場の動きを示します。DESの最新情報はライブチャートで確認できます。

DES株に投資する方法は？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅27.41 - 38.10と現在の33.45を考慮します。注文は多くの場合33.45や33.75で行われる前に、-0.92%や4.99%と比較されます。DESの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株の最高値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの過去1年の最高値は38.10でした。27.41 - 38.10内で株価は大きく変動し、33.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株の最低値は？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund(DES)の年間最安値は27.41でした。現在の33.45や27.41 - 38.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DESの動きはライブチャートで確認できます。

DESの株式分割はいつ行われましたか？

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.64、-2.36%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
33.40 33.54
1年のレンジ
27.41 38.10
以前の終値
33.64
始値
33.40
買値
33.45
買値
33.75
安値
33.40
高値
33.54
出来高
101
1日の変化
-0.56%
1ヶ月の変化
-0.92%
6ヶ月の変化
4.99%
1年の変化
-2.36%
