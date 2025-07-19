- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DES: WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund
DESの今日の為替レートは、-0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり33.40の安値と33.54の高値で取引されました。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DES News
- Small Cap Investing: Act On Active, Pass On Passive
- Dow Jonesing For Lithium
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- The Life Of A Fed Chair
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- Weak Jobs Data Validates Our Bullish Treasury Forecast
- Equities Broaden Out, At Last
- Can Stocks Defy September's Bad Reputation For Markets?
- Should WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) Be on Your Investing Radar?
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Powell Suggests A Change To Fed Policy
- How To Make Small-Cap Investing Less Risky
- The Appeal Of Small-Cap Stocks
- Long-Term Views From A Small-Cap Lens
- Small-Cap Equities: What Could Fuel A Sustainable Rally?
- Is WisdomTree U.S. SmallCap Dividend ETF (DES) a Strong ETF Right Now?
- Weekly Market Pulse: Big Rate Cuts? Not Right Now (null:SPX)
- Mega-Cap Crowding Steers Managers To Japan, Europe
- Anything But The Doldrums
- DES: CSB May Be A Better Choice (NYSEARCA:DES)
- From Forecasts To Facts: Revisiting 2025’s Investment Themes
- Google Giveth, Tesla Taketh Away
- Q3 2025 Equity Market Outlook
よくあるご質問
DES株の現在の価格は？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株価は本日33.45です。-0.56%内で取引され、前日の終値は33.64、取引量は101に達しました。DESのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株は配当を出しますか？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの現在の価格は33.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.36%やUSDにも注目します。DESの動きはライブチャートで確認できます。
DES株を買う方法は？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株は現在33.45で購入可能です。注文は通常33.45または33.75付近で行われ、101や0.15%が市場の動きを示します。DESの最新情報はライブチャートで確認できます。
DES株に投資する方法は？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundへの投資では、年間の値幅27.41 - 38.10と現在の33.45を考慮します。注文は多くの場合33.45や33.75で行われる前に、-0.92%や4.99%と比較されます。DESの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株の最高値は？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの過去1年の最高値は38.10でした。27.41 - 38.10内で株価は大きく変動し、33.64と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundの株の最低値は？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund(DES)の年間最安値は27.41でした。現在の33.45や27.41 - 38.10と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DESの動きはライブチャートで確認できます。
DESの株式分割はいつ行われましたか？
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fundは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、33.64、-2.36%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 33.64
- 始値
- 33.40
- 買値
- 33.45
- 買値
- 33.75
- 安値
- 33.40
- 高値
- 33.54
- 出来高
- 101
- 1日の変化
- -0.56%
- 1ヶ月の変化
- -0.92%
- 6ヶ月の変化
- 4.99%
- 1年の変化
- -2.36%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8