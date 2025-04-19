- Visão do mercado
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
A taxa do DEMZ para hoje mudou para 0.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 41.42 e o mais alto foi 41.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Democratic Large Cap Core ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DEMZ hoje?
Hoje Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) está avaliado em 41.55. O instrumento é negociado dentro de 0.31%, o fechamento de ontem foi 41.42, e o volume de negociação atingiu 12. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DEMZ em tempo real.
As ações de Democratic Large Cap Core ETF pagam dividendos?
Atualmente Democratic Large Cap Core ETF está avaliado em 41.55. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 16.55% e USD. Monitore os movimentos de DEMZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DEMZ?
Você pode comprar ações de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) pelo preço atual 41.55. Ordens geralmente são executadas perto de 41.55 ou 41.85, enquanto 12 e 0.31% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DEMZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DEMZ?
Investir em Democratic Large Cap Core ETF envolve considerar a faixa anual 29.71 - 41.80 e o preço atual 41.55. Muitos comparam 4.55% e 21.49% antes de enviar ordens em 41.55 ou 41.85. Estude as mudanças diárias de preço de DEMZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Democratic Large Cap Core ETF?
O maior preço de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) no último ano foi 41.80. As ações oscilaram bastante dentro de 29.71 - 41.80, e a comparação com 41.42 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Democratic Large Cap Core ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Democratic Large Cap Core ETF?
O menor preço de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) no ano foi 29.71. A comparação com o preço atual 41.55 e 29.71 - 41.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DEMZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DEMZ?
No passado Democratic Large Cap Core ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 41.42 e 16.55% após os eventos corporativos.
