DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.55 USD 0.13 (0.31%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DEMZ汇率已更改0.31%。当日，交易品种以低点41.42和高点41.65进行交易。

关注Democratic Large Cap Core ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DEMZ股票今天的价格是多少？

Democratic Large Cap Core ETF股票今天的定价为41.55。它在0.31%范围内交易，昨天的收盘价为41.42，交易量达到12。DEMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Democratic Large Cap Core ETF股票是否支付股息？

Democratic Large Cap Core ETF目前的价值为41.55。股息政策取决于公司，而投资者也会关注16.55%和USD。实时查看图表以跟踪DEMZ走势。

如何购买DEMZ股票？

您可以以41.55的当前价格购买Democratic Large Cap Core ETF股票。订单通常设置在41.55或41.85附近，而12和0.31%显示市场活动。立即关注DEMZ的实时图表更新。

如何投资DEMZ股票？

投资Democratic Large Cap Core ETF需要考虑年度范围29.71 - 41.80和当前价格41.55。许多人在以41.55或41.85下订单之前，会比较4.55%和。实时查看DEMZ价格图表，了解每日变化。

Democratic Large Cap Core ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Democratic Large Cap Core ETF的最高价格是41.80。在29.71 - 41.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Democratic Large Cap Core ETF的绩效。

Democratic Large Cap Core ETF股票的最低价格是多少？

Democratic Large Cap Core ETF（DEMZ）的最低价格为29.71。将其与当前的41.55和29.71 - 41.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DEMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DEMZ股票是什么时候拆分的？

Democratic Large Cap Core ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.42和16.55%中可见。

日范围
41.42 41.65
年范围
29.71 41.80
前一天收盘价
41.42
开盘价
41.42
卖价
41.55
买价
41.85
最低价
41.42
最高价
41.65
交易量
12
日变化
0.31%
月变化
4.55%
6个月变化
21.49%
年变化
16.55%
