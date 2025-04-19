- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
El tipo de cambio de DEMZ de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.42, mientras que el máximo ha alcanzado 41.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Democratic Large Cap Core ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEMZ News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Is Nvidia a Republican or a Democrat? These political ETFs have voted.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DEMZ hoy?
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) se evalúa hoy en 41.55. El instrumento se negocia dentro de 0.31%; el cierre de ayer ha sido 41.42 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEMZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Democratic Large Cap Core ETF?
Democratic Large Cap Core ETF se evalúa actualmente en 41.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.55% y USD. Monitoree los movimientos de DEMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DEMZ?
Puede comprar acciones de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) al precio actual de 41.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.55 o 41.85, mientras que 12 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DEMZ?
Invertir en Democratic Large Cap Core ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.71 - 41.80 y el precio actual 41.55. Muchos comparan 4.55% y 21.49% antes de colocar órdenes en 41.55 o 41.85. Estudie los cambios diarios de precios de DEMZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Democratic Large Cap Core ETF?
El precio más alto de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) en el último año ha sido 41.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.71 - 41.80, una comparación con 41.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Democratic Large Cap Core ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Democratic Large Cap Core ETF?
El precio más bajo de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) para el año ha sido 29.71. La comparación con los actuales 41.55 y 29.71 - 41.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEMZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEMZ?
En el pasado, Democratic Large Cap Core ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.42 y 16.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 41.42
- Open
- 41.42
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Low
- 41.42
- High
- 41.65
- Volumen
- 12
- Cambio diario
- 0.31%
- Cambio mensual
- 4.55%
- Cambio a 6 meses
- 21.49%
- Cambio anual
- 16.55%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8