DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.55 USD 0.13 (0.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DEMZ de hoy ha cambiado un 0.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.42, mientras que el máximo ha alcanzado 41.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Democratic Large Cap Core ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de DEMZ hoy?

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) se evalúa hoy en 41.55. El instrumento se negocia dentro de 0.31%; el cierre de ayer ha sido 41.42 y el volumen comercial ha alcanzado 12. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DEMZ en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Democratic Large Cap Core ETF?

Democratic Large Cap Core ETF se evalúa actualmente en 41.55. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 16.55% y USD. Monitoree los movimientos de DEMZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de DEMZ?

Puede comprar acciones de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) al precio actual de 41.55. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 41.55 o 41.85, mientras que 12 y 0.31% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DEMZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de DEMZ?

Invertir en Democratic Large Cap Core ETF implica tener en cuenta el rango anual 29.71 - 41.80 y el precio actual 41.55. Muchos comparan 4.55% y 21.49% antes de colocar órdenes en 41.55 o 41.85. Estudie los cambios diarios de precios de DEMZ en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Democratic Large Cap Core ETF?

El precio más alto de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) en el último año ha sido 41.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 29.71 - 41.80, una comparación con 41.42 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Democratic Large Cap Core ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Democratic Large Cap Core ETF?

El precio más bajo de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) para el año ha sido 29.71. La comparación con los actuales 41.55 y 29.71 - 41.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DEMZ en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DEMZ?

En el pasado, Democratic Large Cap Core ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 41.42 y 16.55% después de las acciones corporativas.

Rango diario
41.42 41.65
Rango anual
29.71 41.80
Cierres anteriores
41.42
Open
41.42
Bid
41.55
Ask
41.85
Low
41.42
High
41.65
Volumen
12
Cambio diario
0.31%
Cambio mensual
4.55%
Cambio a 6 meses
21.49%
Cambio anual
16.55%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8