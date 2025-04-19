KurseKategorien
Währungen / DEMZ
Zurück zum Aktien

DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.56 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DEMZ hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.50 bis zu einem Hoch von 41.56 gehandelt.

Verfolgen Sie die Democratic Large Cap Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEMZ News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DEMZ heute?

Die Aktie von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) notiert heute bei 41.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.55 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DEMZ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DEMZ Dividenden?

Democratic Large Cap Core ETF wird derzeit mit 41.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEMZ zu verfolgen.

Wie kaufe ich DEMZ-Aktien?

Sie können Aktien von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) zum aktuellen Kurs von 41.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.56 oder 41.86 platziert, während 2 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEMZ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DEMZ-Aktien?

Bei einer Investition in Democratic Large Cap Core ETF müssen die jährliche Spanne 29.71 - 41.80 und der aktuelle Kurs 41.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.58% und 21.52%, bevor sie Orders zu 41.56 oder 41.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEMZ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Democratic Large Cap Core ETF?

Der höchste Kurs von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) im vergangenen Jahr lag bei 41.80. Innerhalb von 29.71 - 41.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Democratic Large Cap Core ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Democratic Large Cap Core ETF?

Der niedrigste Kurs von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) im Laufe des Jahres betrug 29.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.56 und der Spanne 29.71 - 41.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEMZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DEMZ statt?

Democratic Large Cap Core ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.55 und 16.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
41.50 41.56
Jahresspanne
29.71 41.80
Vorheriger Schlusskurs
41.55
Eröffnung
41.50
Bid
41.56
Ask
41.86
Tief
41.50
Hoch
41.56
Volumen
2
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
4.58%
6-Monatsänderung
21.52%
Jahresänderung
16.58%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.8%
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.3%
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.2
Erw
100.7
Vorh
97.8