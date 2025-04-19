- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
Der Wechselkurs von DEMZ hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.50 bis zu einem Hoch von 41.56 gehandelt.
Verfolgen Sie die Democratic Large Cap Core ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEMZ News
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Is Nvidia a Republican or a Democrat? These political ETFs have voted.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DEMZ heute?
Die Aktie von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) notiert heute bei 41.56. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.02% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 41.55 und das Handelsvolumen erreichte 2. Das Live-Chart von DEMZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DEMZ Dividenden?
Democratic Large Cap Core ETF wird derzeit mit 41.56 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 16.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DEMZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich DEMZ-Aktien?
Sie können Aktien von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) zum aktuellen Kurs von 41.56 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 41.56 oder 41.86 platziert, während 2 und 0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DEMZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DEMZ-Aktien?
Bei einer Investition in Democratic Large Cap Core ETF müssen die jährliche Spanne 29.71 - 41.80 und der aktuelle Kurs 41.56 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.58% und 21.52%, bevor sie Orders zu 41.56 oder 41.86 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DEMZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Democratic Large Cap Core ETF?
Der höchste Kurs von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) im vergangenen Jahr lag bei 41.80. Innerhalb von 29.71 - 41.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 41.55 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Democratic Large Cap Core ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Democratic Large Cap Core ETF?
Der niedrigste Kurs von Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) im Laufe des Jahres betrug 29.71. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 41.56 und der Spanne 29.71 - 41.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DEMZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DEMZ statt?
Democratic Large Cap Core ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 41.55 und 16.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 41.55
- Eröffnung
- 41.50
- Bid
- 41.56
- Ask
- 41.86
- Tief
- 41.50
- Hoch
- 41.56
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- 4.58%
- 6-Monatsänderung
- 21.52%
- Jahresänderung
- 16.58%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8