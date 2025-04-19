CotationsSections
Devises / DEMZ
Retour à Actions

DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.55 USD 0.13 (0.31%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DEMZ a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.42 et à un maximum de 41.65.

Suivez la dynamique Democratic Large Cap Core ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DEMZ Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DEMZ aujourd'hui ?

L'action Democratic Large Cap Core ETF est cotée à 41.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 41.42 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de DEMZ présente ces mises à jour.

L'action Democratic Large Cap Core ETF verse-t-elle des dividendes ?

Democratic Large Cap Core ETF est actuellement valorisé à 41.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEMZ.

Comment acheter des actions DEMZ ?

Vous pouvez acheter des actions Democratic Large Cap Core ETF au cours actuel de 41.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.55 ou de 41.85, le 12 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEMZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DEMZ ?

Investir dans Democratic Large Cap Core ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.71 - 41.80 et le prix actuel 41.55. Beaucoup comparent 4.55% et 21.49% avant de passer des ordres à 41.55 ou 41.85. Consultez le graphique du cours de DEMZ en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Democratic Large Cap Core ETF ?

Le cours le plus élevé de Democratic Large Cap Core ETF l'année dernière était 41.80. Au cours de 29.71 - 41.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Democratic Large Cap Core ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Democratic Large Cap Core ETF ?

Le cours le plus bas de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) sur l'année a été 29.71. Sa comparaison avec 41.55 et 29.71 - 41.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEMZ sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DEMZ a-t-elle été divisée ?

Democratic Large Cap Core ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.42 et 16.55% après les opérations sur titres.

Range quotidien
41.42 41.65
Range Annuel
29.71 41.80
Clôture Précédente
41.42
Ouverture
41.42
Bid
41.55
Ask
41.85
Plus Bas
41.42
Plus Haut
41.65
Volume
12
Changement quotidien
0.31%
Changement Mensuel
4.55%
Changement à 6 Mois
21.49%
Changement Annuel
16.55%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8