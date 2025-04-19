- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
Le taux de change de DEMZ a changé de 0.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.42 et à un maximum de 41.65.
Suivez la dynamique Democratic Large Cap Core ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEMZ Nouvelles
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Is Nvidia a Republican or a Democrat? These political ETFs have voted.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DEMZ aujourd'hui ?
L'action Democratic Large Cap Core ETF est cotée à 41.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.31%, a clôturé hier à 41.42 et son volume d'échange a atteint 12. Le graphique en temps réel du cours de DEMZ présente ces mises à jour.
L'action Democratic Large Cap Core ETF verse-t-elle des dividendes ?
Democratic Large Cap Core ETF est actuellement valorisé à 41.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 16.55% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DEMZ.
Comment acheter des actions DEMZ ?
Vous pouvez acheter des actions Democratic Large Cap Core ETF au cours actuel de 41.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 41.55 ou de 41.85, le 12 et le 0.31% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DEMZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DEMZ ?
Investir dans Democratic Large Cap Core ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 29.71 - 41.80 et le prix actuel 41.55. Beaucoup comparent 4.55% et 21.49% avant de passer des ordres à 41.55 ou 41.85. Consultez le graphique du cours de DEMZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Democratic Large Cap Core ETF ?
Le cours le plus élevé de Democratic Large Cap Core ETF l'année dernière était 41.80. Au cours de 29.71 - 41.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 41.42 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Democratic Large Cap Core ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Democratic Large Cap Core ETF ?
Le cours le plus bas de Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) sur l'année a été 29.71. Sa comparaison avec 41.55 et 29.71 - 41.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DEMZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DEMZ a-t-elle été divisée ?
Democratic Large Cap Core ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 41.42 et 16.55% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 41.42
- Ouverture
- 41.42
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Plus Bas
- 41.42
- Plus Haut
- 41.65
- Volume
- 12
- Changement quotidien
- 0.31%
- Changement Mensuel
- 4.55%
- Changement à 6 Mois
- 21.49%
- Changement Annuel
- 16.55%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8