DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
Il tasso di cambio DEMZ ha avuto una variazione del 0.31% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.42 e ad un massimo di 41.65.
Segui le dinamiche di Democratic Large Cap Core ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DEMZ News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DEMZ oggi?
Oggi le azioni Democratic Large Cap Core ETF sono prezzate a 41.55. Viene scambiato all'interno di 0.31%, la chiusura di ieri è stata 41.42 e il volume degli scambi ha raggiunto 12. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DEMZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Democratic Large Cap Core ETF pagano dividendi?
Democratic Large Cap Core ETF è attualmente valutato a 41.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 16.55% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DEMZ.
Come acquistare azioni DEMZ?
Puoi acquistare azioni Democratic Large Cap Core ETF al prezzo attuale di 41.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 41.55 o 41.85, mentre 12 e 0.31% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DEMZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DEMZ?
Investire in Democratic Large Cap Core ETF implica considerare l'intervallo annuale 29.71 - 41.80 e il prezzo attuale 41.55. Molti confrontano 4.55% e 21.49% prima di effettuare ordini su 41.55 o 41.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DEMZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Democratic Large Cap Core ETF?
Il prezzo massimo di Democratic Large Cap Core ETF nell'ultimo anno è stato 41.80. All'interno di 29.71 - 41.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 41.42 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Democratic Large Cap Core ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Democratic Large Cap Core ETF?
Il prezzo più basso di Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) nel corso dell'anno è stato 29.71. Confrontandolo con gli attuali 41.55 e 29.71 - 41.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DEMZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DEMZ?
Democratic Large Cap Core ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 41.42 e 16.55%.
- Chiusura Precedente
- 41.42
- Apertura
- 41.42
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Minimo
- 41.42
- Massimo
- 41.65
- Volume
- 12
- Variazione giornaliera
- 0.31%
- Variazione Mensile
- 4.55%
- Variazione Semestrale
- 21.49%
- Variazione Annuale
- 16.55%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8