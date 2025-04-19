クォートセクション
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.55 USD 0.13 (0.31%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DEMZの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり41.42の安値と41.65の高値で取引されました。

Democratic Large Cap Core ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DEMZ株の現在の価格は？

Democratic Large Cap Core ETFの株価は本日41.55です。0.31%内で取引され、前日の終値は41.42、取引量は12に達しました。DEMZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Democratic Large Cap Core ETFの株は配当を出しますか？

Democratic Large Cap Core ETFの現在の価格は41.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.55%やUSDにも注目します。DEMZの動きはライブチャートで確認できます。

DEMZ株を買う方法は？

Democratic Large Cap Core ETFの株は現在41.55で購入可能です。注文は通常41.55または41.85付近で行われ、12や0.31%が市場の動きを示します。DEMZの最新情報はライブチャートで確認できます。

DEMZ株に投資する方法は？

Democratic Large Cap Core ETFへの投資では、年間の値幅29.71 - 41.80と現在の41.55を考慮します。注文は多くの場合41.55や41.85で行われる前に、4.55%や21.49%と比較されます。DEMZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Democratic Large Cap Core ETFの株の最高値は？

Democratic Large Cap Core ETFの過去1年の最高値は41.80でした。29.71 - 41.80内で株価は大きく変動し、41.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Democratic Large Cap Core ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Democratic Large Cap Core ETFの株の最低値は？

Democratic Large Cap Core ETF(DEMZ)の年間最安値は29.71でした。現在の41.55や29.71 - 41.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEMZの動きはライブチャートで確認できます。

DEMZの株式分割はいつ行われましたか？

Democratic Large Cap Core ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.42、16.55%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
41.42 41.65
1年のレンジ
29.71 41.80
以前の終値
41.42
始値
41.42
買値
41.55
買値
41.85
安値
41.42
高値
41.65
出来高
12
1日の変化
0.31%
1ヶ月の変化
4.55%
6ヶ月の変化
21.49%
1年の変化
16.55%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8