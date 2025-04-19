- 概要
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
DEMZの今日の為替レートは、0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり41.42の安値と41.65の高値で取引されました。
Democratic Large Cap Core ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
DEMZ株の現在の価格は？
Democratic Large Cap Core ETFの株価は本日41.55です。0.31%内で取引され、前日の終値は41.42、取引量は12に達しました。DEMZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Democratic Large Cap Core ETFの株は配当を出しますか？
Democratic Large Cap Core ETFの現在の価格は41.55です。配当方針は会社によりますが、投資家は16.55%やUSDにも注目します。DEMZの動きはライブチャートで確認できます。
DEMZ株を買う方法は？
Democratic Large Cap Core ETFの株は現在41.55で購入可能です。注文は通常41.55または41.85付近で行われ、12や0.31%が市場の動きを示します。DEMZの最新情報はライブチャートで確認できます。
DEMZ株に投資する方法は？
Democratic Large Cap Core ETFへの投資では、年間の値幅29.71 - 41.80と現在の41.55を考慮します。注文は多くの場合41.55や41.85で行われる前に、4.55%や21.49%と比較されます。DEMZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Democratic Large Cap Core ETFの株の最高値は？
Democratic Large Cap Core ETFの過去1年の最高値は41.80でした。29.71 - 41.80内で株価は大きく変動し、41.42と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Democratic Large Cap Core ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Democratic Large Cap Core ETFの株の最低値は？
Democratic Large Cap Core ETF(DEMZ)の年間最安値は29.71でした。現在の41.55や29.71 - 41.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DEMZの動きはライブチャートで確認できます。
DEMZの株式分割はいつ行われましたか？
Democratic Large Cap Core ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、41.42、16.55%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 41.42
- 始値
- 41.42
- 買値
- 41.55
- 買値
- 41.85
- 安値
- 41.42
- 高値
- 41.65
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.31%
- 1ヶ月の変化
- 4.55%
- 6ヶ月の変化
- 21.49%
- 1年の変化
- 16.55%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8