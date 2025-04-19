- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF
Курс DEMZ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.42, а максимальная — 41.65.
Следите за динамикой Democratic Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DEMZ
- The U.S. Exceptionalism Mall Map: 'You Are Here'
- Monitoring Factor Risk Cycles Is A Valuable Tool For Portfolio Design And Analysis
- Is Nvidia a Republican or a Democrat? These political ETFs have voted.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DEMZ сегодня?
Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) сегодня оценивается на уровне 41.55. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 41.42, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Democratic Large Cap Core ETF?
Democratic Large Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 41.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.55% и USD. Отслеживайте движения DEMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции DEMZ?
Вы можете купить акции Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) по текущей цене 41.55. Ордера обычно размещаются около 41.55 или 41.85, тогда как 12 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DEMZ?
Инвестирование в Democratic Large Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 29.71 - 41.80 и текущей цены 41.55. Многие сравнивают 4.55% и 21.49% перед размещением ордеров на 41.55 или 41.85. Изучайте ежедневные изменения цены DEMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Democratic Large Cap Core ETF?
Самая высокая цена Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 29.71 - 41.80, сравнение с 41.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Democratic Large Cap Core ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Democratic Large Cap Core ETF?
Самая низкая цена Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) за год составила 29.71. Сравнение с текущими 41.55 и 29.71 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DEMZ?
В прошлом Democratic Large Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.42 и 16.55% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.42
- Open
- 41.42
- Bid
- 41.55
- Ask
- 41.85
- Low
- 41.42
- High
- 41.65
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.31%
- Месячное изменение
- 4.55%
- 6-месячное изменение
- 21.49%
- Годовое изменение
- 16.55%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8