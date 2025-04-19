КотировкиРазделы
DEMZ: Democratic Large Cap Core ETF

41.55 USD 0.13 (0.31%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DEMZ за сегодня изменился на 0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.42, а максимальная — 41.65.

Следите за динамикой Democratic Large Cap Core ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Какова цена акций DEMZ сегодня?

Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) сегодня оценивается на уровне 41.55. Инструмент торгуется в пределах 0.31%, вчерашнее закрытие составило 41.42, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DEMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Democratic Large Cap Core ETF?

Democratic Large Cap Core ETF в настоящее время оценивается в 41.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 16.55% и USD. Отслеживайте движения DEMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции DEMZ?

Вы можете купить акции Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) по текущей цене 41.55. Ордера обычно размещаются около 41.55 или 41.85, тогда как 12 и 0.31% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DEMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DEMZ?

Инвестирование в Democratic Large Cap Core ETF предполагает учет годового диапазона 29.71 - 41.80 и текущей цены 41.55. Многие сравнивают 4.55% и 21.49% перед размещением ордеров на 41.55 или 41.85. Изучайте ежедневные изменения цены DEMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Democratic Large Cap Core ETF?

Самая высокая цена Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) за последний год составила 41.80. Акции заметно колебались в пределах 29.71 - 41.80, сравнение с 41.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Democratic Large Cap Core ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Democratic Large Cap Core ETF?

Самая низкая цена Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ) за год составила 29.71. Сравнение с текущими 41.55 и 29.71 - 41.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DEMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DEMZ?

В прошлом Democratic Large Cap Core ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.42 и 16.55% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.42 41.65
Годовой диапазон
29.71 41.80
Предыдущее закрытие
41.42
Open
41.42
Bid
41.55
Ask
41.85
Low
41.42
High
41.65
Объем
12
Дневное изменение
0.31%
Месячное изменение
4.55%
6-месячное изменение
21.49%
Годовое изменение
16.55%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8