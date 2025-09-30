- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
DECT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET
A taxa do DECT para hoje mudou para -0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 35.27 e o mais alto foi 35.32.
Veja a dinâmica do par de moedas AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DECT hoje?
Hoje AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET (DECT) está avaliado em 35.27. O instrumento é negociado dentro de -0.11%, o fechamento de ontem foi 35.31, e o volume de negociação atingiu 10. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DECT em tempo real.
As ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET pagam dividendos?
Atualmente AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET está avaliado em 35.27. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 11.16% e USD. Monitore os movimentos de DECT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DECT?
Você pode comprar ações de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET (DECT) pelo preço atual 35.27. Ordens geralmente são executadas perto de 35.27 ou 35.57, enquanto 10 e -0.14% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DECT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DECT?
Investir em AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET envolve considerar a faixa anual 28.09 - 35.44 e o preço atual 35.27. Muitos comparam 3.13% e 13.99% antes de enviar ordens em 35.27 ou 35.57. Estude as mudanças diárias de preço de DECT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF?
O maior preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) no último ano foi 35.44. As ações oscilaram bastante dentro de 28.09 - 35.44, e a comparação com 35.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF?
O menor preço de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) no ano foi 28.09. A comparação com o preço atual 35.27 e 28.09 - 35.44 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DECT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DECT?
No passado AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 35.31 e 11.16% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 35.31
- Open
- 35.32
- Bid
- 35.27
- Ask
- 35.57
- Low
- 35.27
- High
- 35.32
- Volume
- 10
- Mudança diária
- -0.11%
- Mudança mensal
- 3.13%
- Mudança de 6 meses
- 13.99%
- Mudança anual
- 11.16%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8