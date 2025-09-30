- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DECT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET
Le taux de change de DECT a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 35.26 et à un maximum de 35.40.
Suivez la dynamique AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DECT aujourd'hui ?
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET est cotée à 35.31 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 35.26 et son volume d'échange a atteint 26. Le graphique en temps réel du cours de DECT présente ces mises à jour.
L'action AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET verse-t-elle des dividendes ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET est actuellement valorisé à 35.31. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.28% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DECT.
Comment acheter des actions DECT ?
Vous pouvez acheter des actions AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET au cours actuel de 35.31. Les ordres sont généralement placés à proximité de 35.31 ou de 35.61, le 26 et le -0.23% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DECT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DECT ?
Investir dans AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET implique de prendre en compte la fourchette annuelle 28.09 - 35.44 et le prix actuel 35.31. Beaucoup comparent 3.25% et 14.12% avant de passer des ordres à 35.31 ou 35.61. Consultez le graphique du cours de DECT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF ?
Le cours le plus élevé de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF l'année dernière était 35.44. Au cours de 28.09 - 35.44, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 35.26 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF ?
Le cours le plus bas de AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) sur l'année a été 28.09. Sa comparaison avec 35.31 et 28.09 - 35.44 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DECT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DECT a-t-elle été divisée ?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 35.26 et 11.28% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 35.26
- Ouverture
- 35.39
- Bid
- 35.31
- Ask
- 35.61
- Plus Bas
- 35.26
- Plus Haut
- 35.40
- Volume
- 26
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 3.25%
- Changement à 6 Mois
- 14.12%
- Changement Annuel
- 11.28%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8