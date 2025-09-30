クォートセクション
通貨 / DECT
DECT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET

35.32 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DECTの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.27の安値と35.32の高値で取引されました。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DECT株の現在の価格は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株価は本日35.32です。0.03%内で取引され、前日の終値は35.31、取引量は7に達しました。DECTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株は配当を出しますか？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの現在の価格は35.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.31%やUSDにも注目します。DECTの動きはライブチャートで確認できます。

DECT株を買う方法は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株は現在35.32で購入可能です。注文は通常35.32または35.62付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。DECTの最新情報はライブチャートで確認できます。

DECT株に投資する方法は？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETへの投資では、年間の値幅28.09 - 35.44と現在の35.32を考慮します。注文は多くの場合35.32や35.62で行われる前に、3.27%や14.16%と比較されます。DECTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの株の最高値は？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの過去1年の最高値は35.44でした。28.09 - 35.44内で株価は大きく変動し、35.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの株の最低値は？

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF(DECT)の年間最安値は28.09でした。現在の35.32や28.09 - 35.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DECTの動きはライブチャートで確認できます。

DECTの株式分割はいつ行われましたか？

AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.31、11.31%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
35.27 35.32
1年のレンジ
28.09 35.44
以前の終値
35.31
始値
35.32
買値
35.32
買値
35.62
安値
35.27
高値
35.32
出来高
7
1日の変化
0.03%
1ヶ月の変化
3.27%
6ヶ月の変化
14.16%
1年の変化
11.31%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8