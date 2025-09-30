- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DECT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET
DECTの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり35.27の安値と35.32の高値で取引されました。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
DECT株の現在の価格は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株価は本日35.32です。0.03%内で取引され、前日の終値は35.31、取引量は7に達しました。DECTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株は配当を出しますか？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの現在の価格は35.32です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.31%やUSDにも注目します。DECTの動きはライブチャートで確認できます。
DECT株を買う方法は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETの株は現在35.32で購入可能です。注文は通常35.32または35.62付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。DECTの最新情報はライブチャートで確認できます。
DECT株に投資する方法は？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETへの投資では、年間の値幅28.09 - 35.44と現在の35.32を考慮します。注文は多くの場合35.32や35.62で行われる前に、3.27%や14.16%と比較されます。DECTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの株の最高値は？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの過去1年の最高値は35.44でした。28.09 - 35.44内で株価は大きく変動し、35.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETFの株の最低値は？
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF(DECT)の年間最安値は28.09でした。現在の35.32や28.09 - 35.44と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DECTの動きはライブチャートで確認できます。
DECTの株式分割はいつ行われましたか？
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、35.31、11.31%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 35.31
- 始値
- 35.32
- 買値
- 35.32
- 買値
- 35.62
- 安値
- 35.27
- 高値
- 35.32
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- 3.27%
- 6ヶ月の変化
- 14.16%
- 1年の変化
- 11.31%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8