DECT: AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET
Der Wechselkurs von DECT hat sich für heute um -0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 35.27 bis zu einem Hoch von 35.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DECT heute?
Die Aktie von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET (DECT) notiert heute bei 35.27. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 35.31 und das Handelsvolumen erreichte 10. Das Live-Chart von DECT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DECT Dividenden?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET wird derzeit mit 35.27 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.16% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DECT zu verfolgen.
Wie kaufe ich DECT-Aktien?
Sie können Aktien von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET (DECT) zum aktuellen Kurs von 35.27 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 35.27 oder 35.57 platziert, während 10 und -0.14% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DECT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DECT-Aktien?
Bei einer Investition in AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET müssen die jährliche Spanne 28.09 - 35.47 und der aktuelle Kurs 35.27 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.13% und 13.99%, bevor sie Orders zu 35.27 oder 35.57 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DECT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF?
Der höchste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) im vergangenen Jahr lag bei 35.47. Innerhalb von 28.09 - 35.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 35.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF?
Der niedrigste Kurs von AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ETF (DECT) im Laufe des Jahres betrug 28.09. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 35.27 und der Spanne 28.09 - 35.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DECT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DECT statt?
AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 35.31 und 11.16% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.31
- Eröffnung
- 35.32
- Bid
- 35.27
- Ask
- 35.57
- Tief
- 35.27
- Hoch
- 35.32
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -0.11%
- Monatsänderung
- 3.13%
- 6-Monatsänderung
- 13.99%
- Jahresänderung
- 11.16%
