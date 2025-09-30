Курс DECT за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 35.26, а максимальная — 35.40.

Следите за динамикой AIM ETF Products Trust AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Dec ET. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.