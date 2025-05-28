- Visão do mercado
DDM: ProShares Ultra Dow30
A taxa do DDM para hoje mudou para -0.09%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 105.94 e o mais alto foi 107.18.
Veja a dinâmica do par de moedas ProShares Ultra Dow30. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDM Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de DDM hoje?
Hoje ProShares Ultra Dow30 (DDM) está avaliado em 106.82. O instrumento é negociado dentro de -0.09%, o fechamento de ontem foi 106.92, e o volume de negociação atingiu 147. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DDM em tempo real.
As ações de ProShares Ultra Dow30 pagam dividendos?
Atualmente ProShares Ultra Dow30 está avaliado em 106.82. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.12% e USD. Monitore os movimentos de DDM no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de DDM?
Você pode comprar ações de ProShares Ultra Dow30 (DDM) pelo preço atual 106.82. Ordens geralmente são executadas perto de 106.82 ou 107.12, enquanto 147 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DDM no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de DDM?
Investir em ProShares Ultra Dow30 envolve considerar a faixa anual 69.07 - 109.16 e o preço atual 106.82. Muitos comparam 4.69% e 17.67% antes de enviar ordens em 106.82 ou 107.12. Estude as mudanças diárias de preço de DDM no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ProShares Ultra Dow30?
O maior preço de ProShares Ultra Dow30 (DDM) no último ano foi 109.16. As ações oscilaram bastante dentro de 69.07 - 109.16, e a comparação com 106.92 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ProShares Ultra Dow30 no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ProShares Ultra Dow30?
O menor preço de ProShares Ultra Dow30 (DDM) no ano foi 69.07. A comparação com o preço atual 106.82 e 69.07 - 109.16 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DDM em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de DDM?
No passado ProShares Ultra Dow30 passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 106.92 e 12.12% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 106.92
- Open
- 106.87
- Bid
- 106.82
- Ask
- 107.12
- Low
- 105.94
- High
- 107.18
- Volume
- 147
- Mudança diária
- -0.09%
- Mudança mensal
- 4.69%
- Mudança de 6 meses
- 17.67%
- Mudança anual
- 12.12%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8