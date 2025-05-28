报价部分
货币 / DDM
DDM: ProShares Ultra Dow30

106.42 USD 0.50 (0.47%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DDM汇率已更改-0.47%。当日，交易品种以低点106.42和高点106.42进行交易。

关注ProShares Ultra Dow30动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DDM新闻

常见问题解答

DDM股票今天的价格是多少？

ProShares Ultra Dow30股票今天的定价为106.42。它在-0.47%范围内交易，昨天的收盘价为106.92，交易量达到2。DDM的实时价格图表显示了这些更新。

ProShares Ultra Dow30股票是否支付股息？

ProShares Ultra Dow30目前的价值为106.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.70%和USD。实时查看图表以跟踪DDM走势。

如何购买DDM股票？

您可以以106.42的当前价格购买ProShares Ultra Dow30股票。订单通常设置在106.42或106.72附近，而2和0.00%显示市场活动。立即关注DDM的实时图表更新。

如何投资DDM股票？

投资ProShares Ultra Dow30需要考虑年度范围69.07 - 109.16和当前价格106.42。许多人在以106.42或106.72下订单之前，会比较4.30%和。实时查看DDM价格图表，了解每日变化。

ProShares Ultra Dow30股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ProShares Ultra Dow30的最高价格是109.16。在69.07 - 109.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ProShares Ultra Dow30的绩效。

ProShares Ultra Dow30股票的最低价格是多少？

ProShares Ultra Dow30（DDM）的最低价格为69.07。将其与当前的106.42和69.07 - 109.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DDM股票是什么时候拆分的？

ProShares Ultra Dow30历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、106.92和11.70%中可见。

日范围
106.42 106.42
年范围
69.07 109.16
前一天收盘价
106.92
开盘价
106.42
卖价
106.42
买价
106.72
最低价
106.42
最高价
106.42
交易量
2
日变化
-0.47%
月变化
4.30%
6个月变化
17.23%
年变化
11.70%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8