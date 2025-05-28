クォートセクション
通貨 / DDM
株に戻る

DDM: ProShares Ultra Dow30

106.42 USD 0.50 (0.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DDMの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり106.42の安値と106.42の高値で取引されました。

ProShares Ultra Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DDM News

よくあるご質問

DDM株の現在の価格は？

ProShares Ultra Dow30の株価は本日106.42です。-0.47%内で取引され、前日の終値は106.92、取引量は2に達しました。DDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ProShares Ultra Dow30の株は配当を出しますか？

ProShares Ultra Dow30の現在の価格は106.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.70%やUSDにも注目します。DDMの動きはライブチャートで確認できます。

DDM株を買う方法は？

ProShares Ultra Dow30の株は現在106.42で購入可能です。注文は通常106.42または106.72付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。DDMの最新情報はライブチャートで確認できます。

DDM株に投資する方法は？

ProShares Ultra Dow30への投資では、年間の値幅69.07 - 109.16と現在の106.42を考慮します。注文は多くの場合106.42や106.72で行われる前に、4.30%や17.23%と比較されます。DDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Dow30の株の最高値は？

ProShares Ultra Dow30の過去1年の最高値は109.16でした。69.07 - 109.16内で株価は大きく変動し、106.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ProShares Ultra Dow30の株の最低値は？

ProShares Ultra Dow30(DDM)の年間最安値は69.07でした。現在の106.42や69.07 - 109.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDMの動きはライブチャートで確認できます。

DDMの株式分割はいつ行われましたか？

ProShares Ultra Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、106.92、11.70%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
106.42 106.42
1年のレンジ
69.07 109.16
以前の終値
106.92
始値
106.42
買値
106.42
買値
106.72
安値
106.42
高値
106.42
出来高
2
1日の変化
-0.47%
1ヶ月の変化
4.30%
6ヶ月の変化
17.23%
1年の変化
11.70%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8