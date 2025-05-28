- 概要
DDM: ProShares Ultra Dow30
DDMの今日の為替レートは、-0.47%変化しました。日中、通貨は1あたり106.42の安値と106.42の高値で取引されました。
ProShares Ultra Dow30ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDM News
よくあるご質問
DDM株の現在の価格は？
ProShares Ultra Dow30の株価は本日106.42です。-0.47%内で取引され、前日の終値は106.92、取引量は2に達しました。DDMのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ProShares Ultra Dow30の株は配当を出しますか？
ProShares Ultra Dow30の現在の価格は106.42です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.70%やUSDにも注目します。DDMの動きはライブチャートで確認できます。
DDM株を買う方法は？
ProShares Ultra Dow30の株は現在106.42で購入可能です。注文は通常106.42または106.72付近で行われ、2や0.00%が市場の動きを示します。DDMの最新情報はライブチャートで確認できます。
DDM株に投資する方法は？
ProShares Ultra Dow30への投資では、年間の値幅69.07 - 109.16と現在の106.42を考慮します。注文は多くの場合106.42や106.72で行われる前に、4.30%や17.23%と比較されます。DDMの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Dow30の株の最高値は？
ProShares Ultra Dow30の過去1年の最高値は109.16でした。69.07 - 109.16内で株価は大きく変動し、106.92と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ProShares Ultra Dow30のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ProShares Ultra Dow30の株の最低値は？
ProShares Ultra Dow30(DDM)の年間最安値は69.07でした。現在の106.42や69.07 - 109.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DDMの動きはライブチャートで確認できます。
DDMの株式分割はいつ行われましたか？
ProShares Ultra Dow30は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、106.92、11.70%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 106.92
- 始値
- 106.42
- 買値
- 106.42
- 買値
- 106.72
- 安値
- 106.42
- 高値
- 106.42
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- -0.47%
- 1ヶ月の変化
- 4.30%
- 6ヶ月の変化
- 17.23%
- 1年の変化
- 11.70%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8