DDM: ProShares Ultra Dow30

106.55 USD 0.37 (0.35%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DDM за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.11, а максимальная — 107.18.

Следите за динамикой ProShares Ultra Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DDM сегодня?

ProShares Ultra Dow30 (DDM) сегодня оценивается на уровне 106.55. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 106.92, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDM в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Dow30?

ProShares Ultra Dow30 в настоящее время оценивается в 106.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.84% и USD. Отслеживайте движения DDM на графике в реальном времени.

Как купить акции DDM?

Вы можете купить акции ProShares Ultra Dow30 (DDM) по текущей цене 106.55. Ордера обычно размещаются около 106.55 или 106.85, тогда как 66 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDM на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DDM?

Инвестирование в ProShares Ultra Dow30 предполагает учет годового диапазона 69.07 - 109.16 и текущей цены 106.55. Многие сравнивают 4.43% и 17.37% перед размещением ордеров на 106.55 или 106.85. Изучайте ежедневные изменения цены DDM на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Dow30?

Самая высокая цена ProShares Ultra Dow30 (DDM) за последний год составила 109.16. Акции заметно колебались в пределах 69.07 - 109.16, сравнение с 106.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Dow30 на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Dow30?

Самая низкая цена ProShares Ultra Dow30 (DDM) за год составила 69.07. Сравнение с текущими 106.55 и 69.07 - 109.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDM во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DDM?

В прошлом ProShares Ultra Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 106.92 и 11.84% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
106.11 107.18
Годовой диапазон
69.07 109.16
Предыдущее закрытие
106.92
Open
106.87
Bid
106.55
Ask
106.85
Low
106.11
High
107.18
Объем
66
Дневное изменение
-0.35%
Месячное изменение
4.43%
6-месячное изменение
17.37%
Годовое изменение
11.84%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8