- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
DDM: ProShares Ultra Dow30
Курс DDM за сегодня изменился на -0.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 106.11, а максимальная — 107.18.
Следите за динамикой ProShares Ultra Dow30. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости DDM
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- DDM: Not A Good Time For Leverage (NYSEARCA:DDM)
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- Recession Alert: Very Good News For Dividend Stocks
- Silver, Small Caps And More Surprises Light Up The Leaderboard
- DDM: A Hedging Or Trading Tool, Not A Buy (NYSEARCA:DDM)
- U.S. Economic Resilience Continues Despite Tariff Anxiety
- Recession Risks
- ‘Big Beautiful Bill’ Brings Fiscal Concerns
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DDM сегодня?
ProShares Ultra Dow30 (DDM) сегодня оценивается на уровне 106.55. Инструмент торгуется в пределах -0.35%, вчерашнее закрытие составило 106.92, а торговый объем достиг 66. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DDM в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ProShares Ultra Dow30?
ProShares Ultra Dow30 в настоящее время оценивается в 106.55. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.84% и USD. Отслеживайте движения DDM на графике в реальном времени.
Как купить акции DDM?
Вы можете купить акции ProShares Ultra Dow30 (DDM) по текущей цене 106.55. Ордера обычно размещаются около 106.55 или 106.85, тогда как 66 и -0.30% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DDM на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DDM?
Инвестирование в ProShares Ultra Dow30 предполагает учет годового диапазона 69.07 - 109.16 и текущей цены 106.55. Многие сравнивают 4.43% и 17.37% перед размещением ордеров на 106.55 или 106.85. Изучайте ежедневные изменения цены DDM на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ProShares Ultra Dow30?
Самая высокая цена ProShares Ultra Dow30 (DDM) за последний год составила 109.16. Акции заметно колебались в пределах 69.07 - 109.16, сравнение с 106.92 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ProShares Ultra Dow30 на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ProShares Ultra Dow30?
Самая низкая цена ProShares Ultra Dow30 (DDM) за год составила 69.07. Сравнение с текущими 106.55 и 69.07 - 109.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DDM во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DDM?
В прошлом ProShares Ultra Dow30 проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 106.92 и 11.84% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 106.92
- Open
- 106.87
- Bid
- 106.55
- Ask
- 106.85
- Low
- 106.11
- High
- 107.18
- Объем
- 66
- Дневное изменение
- -0.35%
- Месячное изменение
- 4.43%
- 6-месячное изменение
- 17.37%
- Годовое изменение
- 11.84%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8