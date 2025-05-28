- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
DDM: ProShares Ultra Dow30
Der Wechselkurs von DDM hat sich für heute um -0.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 105.94 bis zu einem Hoch von 107.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die ProShares Ultra Dow30-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DDM News
- U.S. Recession Risk Is Still Low - Will It Last?
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Introducing TMC Research’s Recession Probability Indicator
- Tails We Win, Heads You Lose': How The U.S. Has Managed To Avoid A Recession, For Now
- Weekly Market Pulse: The Sound Of Silence
- DDM: Not A Good Time For Leverage (NYSEARCA:DDM)
- Recession Talk Is Back, But Confirming Data Still Missing
- Weekly Market Pulse: A River In Egypt (null:SPX)
- Recession Risk In Autumn 2025 Rising With Tariff Uncertainty
- Recession Bells Ring Louder As Conference Board’s LEI Sinks
- Bear Market Playbook: Decoding Recession Risk, Valuation Impact, And Style Leadership
- RecessionAlert Weekly Leading Economic Index
- The Economic Cycle And The Commodity/Gold Ratio
- Historical Data: Recessions Trump Interest Rate Relief For Car And Home Sales
- The Real Meaning Of The 'TACO' Trade
- Above The Noise: Putting Pessimism In Perspective
- Fed Watch: In No Hurry
- The Bubble - Contains The Collapse - Contains The Resurgence
- Recession Alert: Very Good News For Dividend Stocks
- Silver, Small Caps And More Surprises Light Up The Leaderboard
- DDM: A Hedging Or Trading Tool, Not A Buy (NYSEARCA:DDM)
- U.S. Economic Resilience Continues Despite Tariff Anxiety
- Recession Risks
- ‘Big Beautiful Bill’ Brings Fiscal Concerns
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DDM heute?
Die Aktie von ProShares Ultra Dow30 (DDM) notiert heute bei 106.82. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.09% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 106.92 und das Handelsvolumen erreichte 147. Das Live-Chart von DDM zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DDM Dividenden?
ProShares Ultra Dow30 wird derzeit mit 106.82 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.12% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DDM zu verfolgen.
Wie kaufe ich DDM-Aktien?
Sie können Aktien von ProShares Ultra Dow30 (DDM) zum aktuellen Kurs von 106.82 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 106.82 oder 107.12 platziert, während 147 und -0.05% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DDM auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DDM-Aktien?
Bei einer Investition in ProShares Ultra Dow30 müssen die jährliche Spanne 69.07 - 109.16 und der aktuelle Kurs 106.82 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.69% und 17.67%, bevor sie Orders zu 106.82 oder 107.12 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DDM.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Dow30?
Der höchste Kurs von ProShares Ultra Dow30 (DDM) im vergangenen Jahr lag bei 109.16. Innerhalb von 69.07 - 109.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 106.92 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ProShares Ultra Dow30 mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ProShares Ultra Dow30?
Der niedrigste Kurs von ProShares Ultra Dow30 (DDM) im Laufe des Jahres betrug 69.07. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 106.82 und der Spanne 69.07 - 109.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DDM live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DDM statt?
ProShares Ultra Dow30 hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 106.92 und 12.12% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 106.92
- Eröffnung
- 106.87
- Bid
- 106.82
- Ask
- 107.12
- Tief
- 105.94
- Hoch
- 107.18
- Volumen
- 147
- Tagesänderung
- -0.09%
- Monatsänderung
- 4.69%
- 6-Monatsänderung
- 17.67%
- Jahresänderung
- 12.12%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8