DDM: ProShares Ultra Dow30

106.55 USD 0.37 (0.35%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de DDM a changé de -0.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 106.11 et à un maximum de 107.18.

Suivez la dynamique ProShares Ultra Dow30. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action DDM aujourd'hui ?

L'action ProShares Ultra Dow30 est cotée à 106.55 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.35%, a clôturé hier à 106.92 et son volume d'échange a atteint 66. Le graphique en temps réel du cours de DDM présente ces mises à jour.

L'action ProShares Ultra Dow30 verse-t-elle des dividendes ?

ProShares Ultra Dow30 est actuellement valorisé à 106.55. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.84% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DDM.

Comment acheter des actions DDM ?

Vous pouvez acheter des actions ProShares Ultra Dow30 au cours actuel de 106.55. Les ordres sont généralement placés à proximité de 106.55 ou de 106.85, le 66 et le -0.30% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DDM sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action DDM ?

Investir dans ProShares Ultra Dow30 implique de prendre en compte la fourchette annuelle 69.07 - 109.16 et le prix actuel 106.55. Beaucoup comparent 4.43% et 17.37% avant de passer des ordres à 106.55 ou 106.85. Consultez le graphique du cours de DDM en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ProShares Ultra Dow30 ?

Le cours le plus élevé de ProShares Ultra Dow30 l'année dernière était 109.16. Au cours de 69.07 - 109.16, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 106.92 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ProShares Ultra Dow30 sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ProShares Ultra Dow30 ?

Le cours le plus bas de ProShares Ultra Dow30 (DDM) sur l'année a été 69.07. Sa comparaison avec 106.55 et 69.07 - 109.16 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DDM sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action DDM a-t-elle été divisée ?

ProShares Ultra Dow30 a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 106.92 et 11.84% après les opérations sur titres.

Range quotidien
106.11 107.18
Range Annuel
69.07 109.16
Clôture Précédente
106.92
Ouverture
106.87
Bid
106.55
Ask
106.85
Plus Bas
106.11
Plus Haut
107.18
Volume
66
Changement quotidien
-0.35%
Changement Mensuel
4.43%
Changement à 6 Mois
17.37%
Changement Annuel
11.84%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8