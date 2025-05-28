- Panoramica
DDM: ProShares Ultra Dow30
Il tasso di cambio DDM ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 106.11 e ad un massimo di 107.18.
Segui le dinamiche di ProShares Ultra Dow30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
DDM News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DDM oggi?
Oggi le azioni ProShares Ultra Dow30 sono prezzate a 106.55. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 106.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDM mostra questi aggiornamenti.
Le azioni ProShares Ultra Dow30 pagano dividendi?
ProShares Ultra Dow30 è attualmente valutato a 106.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDM.
Come acquistare azioni DDM?
Puoi acquistare azioni ProShares Ultra Dow30 al prezzo attuale di 106.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 106.55 o 106.85, mentre 66 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDM sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DDM?
Investire in ProShares Ultra Dow30 implica considerare l'intervallo annuale 69.07 - 109.16 e il prezzo attuale 106.55. Molti confrontano 4.43% e 17.37% prima di effettuare ordini su 106.55 o 106.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDM con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra Dow30?
Il prezzo massimo di ProShares Ultra Dow30 nell'ultimo anno è stato 109.16. All'interno di 69.07 - 109.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 106.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra Dow30 utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra Dow30?
Il prezzo più basso di ProShares Ultra Dow30 (DDM) nel corso dell'anno è stato 69.07. Confrontandolo con gli attuali 106.55 e 69.07 - 109.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDM?
ProShares Ultra Dow30 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 106.92 e 11.84%.
- Chiusura Precedente
- 106.92
- Apertura
- 106.87
- Bid
- 106.55
- Ask
- 106.85
- Minimo
- 106.11
- Massimo
- 107.18
- Volume
- 66
- Variazione giornaliera
- -0.35%
- Variazione Mensile
- 4.43%
- Variazione Semestrale
- 17.37%
- Variazione Annuale
- 11.84%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8