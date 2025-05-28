QuotazioniSezioni
DDM: ProShares Ultra Dow30

106.55 USD 0.37 (0.35%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DDM ha avuto una variazione del -0.35% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 106.11 e ad un massimo di 107.18.

Segui le dinamiche di ProShares Ultra Dow30. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DDM oggi?

Oggi le azioni ProShares Ultra Dow30 sono prezzate a 106.55. Viene scambiato all'interno di -0.35%, la chiusura di ieri è stata 106.92 e il volume degli scambi ha raggiunto 66. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DDM mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ProShares Ultra Dow30 pagano dividendi?

ProShares Ultra Dow30 è attualmente valutato a 106.55. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.84% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DDM.

Come acquistare azioni DDM?

Puoi acquistare azioni ProShares Ultra Dow30 al prezzo attuale di 106.55. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 106.55 o 106.85, mentre 66 e -0.30% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DDM sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DDM?

Investire in ProShares Ultra Dow30 implica considerare l'intervallo annuale 69.07 - 109.16 e il prezzo attuale 106.55. Molti confrontano 4.43% e 17.37% prima di effettuare ordini su 106.55 o 106.85. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DDM con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ProShares Ultra Dow30?

Il prezzo massimo di ProShares Ultra Dow30 nell'ultimo anno è stato 109.16. All'interno di 69.07 - 109.16, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 106.92 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ProShares Ultra Dow30 utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ProShares Ultra Dow30?

Il prezzo più basso di ProShares Ultra Dow30 (DDM) nel corso dell'anno è stato 69.07. Confrontandolo con gli attuali 106.55 e 69.07 - 109.16 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DDM muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DDM?

ProShares Ultra Dow30 ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 106.92 e 11.84%.

Intervallo Giornaliero
106.11 107.18
Intervallo Annuale
69.07 109.16
Chiusura Precedente
106.92
Apertura
106.87
Bid
106.55
Ask
106.85
Minimo
106.11
Massimo
107.18
Volume
66
Variazione giornaliera
-0.35%
Variazione Mensile
4.43%
Variazione Semestrale
17.37%
Variazione Annuale
11.84%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8