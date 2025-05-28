- Panorámica
DDM: ProShares Ultra Dow30
El tipo de cambio de DDM de hoy ha cambiado un -0.47%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.42, mientras que el máximo ha alcanzado 106.42.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ProShares Ultra Dow30. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DDM hoy?
ProShares Ultra Dow30 (DDM) se evalúa hoy en 106.42. El instrumento se negocia dentro de -0.47%; el cierre de ayer ha sido 106.92 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DDM en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ProShares Ultra Dow30?
ProShares Ultra Dow30 se evalúa actualmente en 106.42. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.70% y USD. Monitoree los movimientos de DDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DDM?
Puede comprar acciones de ProShares Ultra Dow30 (DDM) al precio actual de 106.42. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 106.42 o 106.72, mientras que 2 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DDM?
Invertir en ProShares Ultra Dow30 implica tener en cuenta el rango anual 69.07 - 109.16 y el precio actual 106.42. Muchos comparan 4.30% y 17.23% antes de colocar órdenes en 106.42 o 106.72. Estudie los cambios diarios de precios de DDM en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ProShares Ultra Dow30?
El precio más alto de ProShares Ultra Dow30 (DDM) en el último año ha sido 109.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 69.07 - 109.16, una comparación con 106.92 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ProShares Ultra Dow30 en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ProShares Ultra Dow30?
El precio más bajo de ProShares Ultra Dow30 (DDM) para el año ha sido 69.07. La comparación con los actuales 106.42 y 69.07 - 109.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DDM en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DDM?
En el pasado, ProShares Ultra Dow30 ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 106.92 y 11.70% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 106.92
- Open
- 106.42
- Bid
- 106.42
- Ask
- 106.72
- Low
- 106.42
- High
- 106.42
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.47%
- Cambio mensual
- 4.30%
- Cambio a 6 meses
- 17.23%
- Cambio anual
- 11.70%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8