DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

39.99 USD 0.09 (0.22%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do DDIV para hoje mudou para -0.22%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 39.99 e o mais alto foi 40.22.

Veja a dinâmica do par de moedas First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de DDIV hoje?

Hoje First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) está avaliado em 39.99. O instrumento é negociado dentro de -0.22%, o fechamento de ontem foi 40.08, e o volume de negociação atingiu 4. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de DDIV em tempo real.

As ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF pagam dividendos?

Atualmente First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF está avaliado em 39.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.11% e USD. Monitore os movimentos de DDIV no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de DDIV?

Você pode comprar ações de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) pelo preço atual 39.99. Ordens geralmente são executadas perto de 39.99 ou 40.29, enquanto 4 e -0.15% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de DDIV no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de DDIV?

Investir em First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF envolve considerar a faixa anual 32.06 - 41.08 e o preço atual 39.99. Muitos comparam 2.78% e 6.78% antes de enviar ordens em 39.99 ou 40.29. Estude as mudanças diárias de preço de DDIV no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

O maior preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) no último ano foi 41.08. As ações oscilaram bastante dentro de 32.06 - 41.08, e a comparação com 40.08 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

O menor preço de First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) no ano foi 32.06. A comparação com o preço atual 39.99 e 32.06 - 41.08 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de DDIV em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de DDIV?

No passado First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 40.08 e 9.11% após os eventos corporativos.

Faixa diária
39.99 40.22
Faixa anual
32.06 41.08
Fechamento anterior
40.08
Open
40.05
Bid
39.99
Ask
40.29
Low
39.99
High
40.22
Volume
4
Mudança diária
-0.22%
Mudança mensal
2.78%
Mudança de 6 meses
6.78%
Mudança anual
9.11%
