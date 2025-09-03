CotizacionesSecciones
DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

39.99 USD 0.09 (0.22%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DDIV de hoy ha cambiado un -0.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.99, mientras que el máximo ha alcanzado 40.22.

Rango diario
39.99 40.22
Rango anual
32.06 41.08
Cierres anteriores
40.08
Open
40.05
Bid
39.99
Ask
40.29
Low
39.99
High
40.22
Volumen
4
Cambio diario
-0.22%
Cambio mensual
2.78%
Cambio a 6 meses
6.78%
Cambio anual
9.11%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8