DDIV: First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

40.16 USD 0.08 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DDIV hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 39.99 bis zu einem Hoch von 40.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

DDIV News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von DDIV heute?

Die Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) notiert heute bei 40.16. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 40.08 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von DDIV zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie DDIV Dividenden?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF wird derzeit mit 40.16 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.58% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DDIV zu verfolgen.

Wie kaufe ich DDIV-Aktien?

Sie können Aktien von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) zum aktuellen Kurs von 40.16 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 40.16 oder 40.46 platziert, während 5 und 0.27% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DDIV auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in DDIV-Aktien?

Bei einer Investition in First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF müssen die jährliche Spanne 32.06 - 41.08 und der aktuelle Kurs 40.16 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.21% und 7.24%, bevor sie Orders zu 40.16 oder 40.46 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DDIV.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Der höchste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) im vergangenen Jahr lag bei 41.08. Innerhalb von 32.06 - 41.08 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 40.08 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF?

Der niedrigste Kurs von First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) im Laufe des Jahres betrug 32.06. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 40.16 und der Spanne 32.06 - 41.08 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DDIV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von DDIV statt?

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 40.08 und 9.58% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
39.99 40.22
Jahresspanne
32.06 41.08
Vorheriger Schlusskurs
40.08
Eröffnung
40.05
Bid
40.16
Ask
40.46
Tief
39.99
Hoch
40.22
Volumen
5
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
3.21%
6-Monatsänderung
7.24%
Jahresänderung
9.58%
